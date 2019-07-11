Зеленский сказал, что объединяет Украину и Молдову

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Молдова объединены одним общим желанием - чтобы на их территориях не было российских войск.\r\nОб этом Зеленский сказал на совместном брифинге с премьер-министром Молдовы Майей Санду, передают Українськi Новини.\r\n"Украина и Молдова объединены одним общим желанием, чтоб на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывать там какие-либо планы по так называемой "федерализации", - сказал Зеленский.\r\nОн надеется, что новое правительство Молдовы будет продолжать поддержку территориальной целостности Украины.\r\nВ свою очередь, украинский Президент обещает активное участие Украины в переговорах по урегулированию статуса Приднестровья.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Молдова пообещала помочь экстрадировать в Украину скандального судью Чауса.\r\nРанее СНБО Украины провел срочное заседание из-за ситуации в Молдове, а КС Молдовы постановил распустить парламент, но президент подписывать отказывался.