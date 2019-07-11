Зеленский сказал, что объединяет Украину и Молдову

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Молдова объединены одним общим желанием - чтобы на их территориях не было российских войск.

Об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с премьер-министром Молдовы Майей Санду, передают Українськi Новини.

"Украина и Молдова объединены одним общим желанием, чтоб на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывать там какие-либо планы по так называемой "федерализации", - сказал Зеленский.

Он надеется, что новое правительство Молдовы будет продолжать поддержку территориальной целостности Украины.

В свою очередь, украинский Президент обещает активное участие Украины в переговорах по урегулированию статуса Приднестровья.

Как сообщали Українськi Новини, Молдова пообещала помочь экстрадировать в Украину скандального судью Чауса.

Ранее СНБО Украины провел срочное заседание из-за ситуации в Молдове, а КС Молдовы постановил распустить парламент, но президент подписывать отказывался.