подписаться на рассылку
25.7 26.1
28.65 29.3
˟
11 июля 2019, четверг, 23:54 401
Внешняя политика 2019-07-11T23:55:22+03:00
Українські Новини
Зеленский сказал, что объединяет Украину и Молдову

Зеленский сказал, что объединяет Украину и Молдову

Украинский и молдовский флаги. Фото: trm.md
Украинский и молдовский флаги. Фото: trm.md

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Молдова объединены одним общим желанием - чтобы на их территориях не было российских войск.

Об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с премьер-министром Молдовы Майей Санду, передают Українськi Новини.

"Украина и Молдова объединены одним общим желанием, чтоб на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывать там какие-либо планы по так называемой "федерализации", - сказал Зеленский.

Он надеется, что новое правительство Молдовы будет продолжать поддержку территориальной целостности Украины.

В свою очередь, украинский Президент обещает активное участие Украины в переговорах по урегулированию статуса Приднестровья.

Как сообщали Українськi Новини, Молдова пообещала помочь экстрадировать в Украину скандального судью Чауса.

Ранее СНБО Украины провел срочное заседание из-за ситуации в Молдове, а КС Молдовы постановил распустить парламент, но президент подписывать отказывался.

Больше новостей о: российская агрессия Молдова Российские войска Президент Украины Владимир Зеленский Украина-Молдова

Архив
Новости
Зеленский сказал, что объединяет Украину и Молдову 23:54
Зеленский назначил стипендии имени Лукьяненко 11 политзаключенным 23:44
Народный артист выбросился из окна своей квартиры в Киеве и оставил записку 23:16
Несмотря на скандал с бракованными бронежилетами Турчинов сделал вид, что не понял, за что Зеленский хочет его люстрировать 22:51
Скандального Куницкого с паспортом Израиля снял с выборов ЦИК 22:27
больше новостей
Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу: синоптик рассказала, когда изменится погода 06:00 Карта
Похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода 06:02 Карта
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс 05:59
Российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на "Си Бриз-2019" 11:27
больше новостей
Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень" 16:05
Труба нарушает антикоррупционное законодательство, - уволенный сотрудник ГБР 14:27 Документ
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
В Винницкой области майор полиции попался на взятке 8 тыс. долларов 09:32
Рада ввела химическую кастрацию педофилов и создала их открытый реестр 14:41
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok