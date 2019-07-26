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26 липня 2019, пʼятниця, 15:56 17
Судова влада 2019-07-26T19:00:03+03:00
Українські Новини
Луценко не погодив і повернув проект підозри екс-судді КС Вдовиченку

Луценко не погодив і повернув проект підозри екс-судді КС Вдовиченку

Юрій Луценко. Фото: 112.ua
Юрій Луценко. Фото: 112.ua

Генеральний прокурор Юрій Луценко не погодив і повернув управлінню спеціальних розслідувань Генпрокуратури проект підозри колишньому судді Конституційного Суду Сергію Вдовиченку у справі про узурпацію влади колишнім Президентом Віктором Януковичем.

Про це Українським Новинам повідомив начальник управління спецрозслідування Сергій Горбатюк.

"Проект підозри повернуто нам без узгодження", - повідомив він.

З його слів, Луценко відмовився погоджувати проект підозри, тому що не вважає Вдовиченка чинним суддею згідно із законодавством і не бачить необхідності в узгодженні йому проекту підозри саме генпрокурором.

Горбатюк сказав, що наразі прокурори вивчають юридичне питання вручення підозри екс-судді Вдовиченку.

Як повідомляли Українськi Новини, п стосується ухвали суддею завідомо неправосудних рішень у 2010 році про повернення Конституції-1996 і формування коаліції депутатів у Верховній Раді для сприяння узурпації влади Януковичем.

Вдовиченко, якому підготовлено проект підозри, був суддею-доповідачем КС при винесенні рішення про повернення до Конституції-1996.

Термін його повноважень на посаді судді Конституційного Суду закінчився 3 червня 2017 року.

Голова Конституційного Суду Наталія Шаптала вважає підготовку Генеральною прокуратурою підозри колишньому судді КС Сергію Вдовиченку тиском на суд.

Тим часом ДБР розслідує звільнення КС екс-голови Шевчука.

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