ГПУ составила подозрение экс-судье КС по делу об узурпации власти Януковичем

Генеральная прокуратура составила подозрение бывшему судье Конституционного Суда по делу об узурпации власти бывшим Президентом Виктором Януковичем.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.\r\n"Проект подозрения направлен (генпрокурору) Луценко", - сообщил он.\r\nПодозрение касается постановления судьей заведомо неправосудных решений в 2010 году о возврате Конституции-1996 и формировании коалиции депутатов в Верховной Раде для содействия узурпации власти Януковичем.\r\nИсточник не назвал имени судьи, отметив, что речь не идет о главе КС Наталье Шаптале или бывшем председателе суда Юрии Баулине.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура вытребовала у СБУ дело об узурпации власти Януковичем.\r\nРанее адвокат Януковича заявил, что Госбюро расследований открыло дело по факту умышленной сдачи Крыма нынешними властями.