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03 июля 2019, среда, 19:01 87
Судебная власть 2019-07-03T19:13:22+03:00
Українські Новини
ГПУ составила подозрение экс-судье КС по делу об узурпации власти Януковичем

ГПУ составила подозрение экс-судье КС по делу об узурпации власти Януковичем

Генеральная прокуратура
Генеральная прокуратура

Генеральная прокуратура составила подозрение бывшему судье Конституционного Суда по делу об узурпации власти бывшим Президентом Виктором Януковичем.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Проект подозрения направлен (генпрокурору) Луценко", - сообщил он.

Подозрение касается постановления судьей заведомо неправосудных решений в 2010 году о возврате Конституции-1996 и формировании коалиции депутатов в Верховной Раде для содействия узурпации власти Януковичем.

Источник не назвал имени судьи, отметив, что речь не идет о главе КС Наталье Шаптале или бывшем председателе суда Юрии Баулине.

Как сообщали Українськi Новини, ​Генпрокуратура вытребовала у СБУ дело об узурпации власти Януковичем.

Ранее адвокат Януковича заявил, что Госбюро расследований открыло дело по факту умышленной сдачи Крыма нынешними властями.

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