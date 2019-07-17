ГБР расследует увольнение КС экс-главы Шевчука

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного незаконного увольнения судьями Конституционного суда бывшего главы Станислава Шевчука.\r\nОб этом журналистам сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.\r\n"Да, действительно мы начали расследование такого уголовного производства", - сказал он.\r\nПо его словам, дело открыто по заявлению Шевчука.\r\nОн отметил, что расследование начато несколько дней назад.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в КС заявили, что его экс-глава Шевчук запрещал рассматривать определенные дела.\r\nТакже экс-глава КС Шевчук объяснил назначение одиозных советников. Кроме того, Шевчук обжаловал свое увольнение.\r\nРанее Конституционный суд выразил недоверие и уволил главу суда Станислава Шевчука.\r\nШевчук назвал свое увольнение "антиконституционным переворотом".