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17 июля 2019, среда, 15:58 390
Судебная власть 2019-07-17T17:00:04+03:00
Українські Новини
ГБР расследует увольнение КС экс-главы Шевчука

ГБР расследует увольнение КС экс-главы Шевчука

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного незаконного увольнения судьями Конституционного суда бывшего главы Станислава Шевчука.

Об этом журналистам сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

"Да, действительно мы начали расследование такого уголовного производства", - сказал он.

По его словам, дело открыто по заявлению Шевчука.

Он отметил, что расследование начато несколько дней назад.

Как сообщали Українськi Новини, в КС заявили, что его экс-глава Шевчук запрещал рассматривать определенные дела.

Также экс-глава КС Шевчук объяснил назначение одиозных советников. Кроме того, Шевчук обжаловал свое увольнение.

Ранее Конституционный суд выразил недоверие и уволил главу суда Станислава Шевчука.

Шевчук назвал свое увольнение "антиконституционным переворотом".

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