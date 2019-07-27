На зміну спекотним вихідним прийде суттєве похолодання

Погода на вихідних в Україні, 27 і 28 липня, буде спекотною, +25..+33 градуси, а на наступному тижні повернеться похолодання.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook\r\n"Спека із Західної Європи завтра нарешті посунеться, але нікуди нічого не щезає. Адже височезна температура повітря пересунеться ближче до Центру та Сходу Європи. Південна частина континенту й так ще залишиться серед спеки. Україну також торкне південна гаряча хвиля. Проте одразу хочу всіх заспокоїти, що французьких та бельгійських +40 і вище в нас не очікується", - написала вона.\r\nТак, найвища температура повітря буде на Півдні, Сході та у більшості центральних областей України. Тут стовпчики термометрів досягатимуть +28..+33 градусів.\r\nНа решті території України протягом дня 27 та 28 липня передбачається +25..+30 градусів.\r\nКороткочасні дощі з грозами найбільш ймовірні на Заході та Сході України.\r\nНа Півночі, в Центрі та у південній частині переважатиме суха погода.\r\nЗі слів Діденко, погода у Києві на вихідних буде переважно сонячною та дуже теплою, +27..+29 градусів, місцями до +30 градусів.\r\n"31 липня -1 серпня знову суттєво похолодає", - зазначила синоптик.\r\nПрогноз погоди. Карта зі сторінки Наталки Діденко\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 24 липня на кордоні Херсонської та Запорізької областей пройшов торнадо.\r\nТим часом наступні 18 місяців будуть критичними для зусиль щодо недопущення початку глобальної кліматичної кризи.