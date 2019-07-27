На зміну спекотним вихідним прийде суттєве похолодання

Погода на вихідних в Україні, 27 і 28 липня, буде спекотною, +25..+33 градуси, а на наступному тижні повернеться похолодання.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook

"Спека із Західної Європи завтра нарешті посунеться, але нікуди нічого не щезає. Адже височезна температура повітря пересунеться ближче до Центру та Сходу Європи. Південна частина континенту й так ще залишиться серед спеки. Україну також торкне південна гаряча хвиля. Проте одразу хочу всіх заспокоїти, що французьких та бельгійських +40 і вище в нас не очікується", - написала вона.

Так, найвища температура повітря буде на Півдні, Сході та у більшості центральних областей України. Тут стовпчики термометрів досягатимуть +28..+33 градусів.

На решті території України протягом дня 27 та 28 липня передбачається +25..+30 градусів.

Короткочасні дощі з грозами найбільш ймовірні на Заході та Сході України.

На Півночі, в Центрі та у південній частині переважатиме суха погода.

Зі слів Діденко, погода у Києві на вихідних буде переважно сонячною та дуже теплою, +27..+29 градусів, місцями до +30 градусів.

"31 липня -1 серпня знову суттєво похолодає", - зазначила синоптик.

Прогноз погоди. Карта зі сторінки Наталки Діденко

Як повідомляли Українські Новини, 24 липня на кордоні Херсонської та Запорізької областей пройшов торнадо.

Тим часом наступні 18 місяців будуть критичними для зусиль щодо недопущення початку глобальної кліматичної кризи.