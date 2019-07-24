Видео дня: по Херсонской области пронеслось торнадо

На границе Херсонской и Запорожской областей прошел торнадо. Местный житель Андрей Назаренко снял на видео и опубликовал в Facebook момент, как смерч двигался по полю, а затем за секунды рассеялся.\r\nЗапорожец написал в описании к видео, что не ожидал увидеть торнадо вживую.\r\n\r\n"Друзья,смотрите какой большой смерч в Украине.Херсонская обл., на границе Запорожской обл. Сам не ожидал.", - написал Андрей.\r\nВ комментариях ему ответили, что подобное явление часто встречается в Херсонской области.\r\n"В этих краях это природное явление часто встречается! В начале 80-х годов был такой смерч, что корову поднял, половину домов в селе разрушил", - написала Анна Малюга.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в июне в Одесской области также пронесся смерч.\r\nРанее, 12 июня, в Сумской области сильный смерч оставил без крыши гараж.\r\nВ прошлом году под Киевом пронеслись сразу три смерча: киевлянин снял один из них на видео. \r\n12 июня в Сумской области сильный смерч оставил без крыши гараж.\r\nРанее из-за смерча в Кривом Роге сотни людей остались без жилья.