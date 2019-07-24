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24 июля 2019, среда, 20:07 105
Происшествия 2019-07-24T20:07:16+03:00
Українські Новини
Видео дня: по Херсонской области пронеслось торнадо

Видео дня: по Херсонской области пронеслось торнадо

На границе Херсонской и Запорожской областей прошел торнадо. Местный житель Андрей Назаренко снял на видео и опубликовал в Facebook момент, как смерч двигался по полю, а затем за секунды рассеялся.

Запорожец написал в описании к видео, что не ожидал увидеть торнадо вживую.

"Друзья,смотрите какой большой смерч в Украине.Херсонская обл., на границе Запорожской обл. Сам не ожидал.", - написал Андрей.

В комментариях ему ответили, что подобное явление часто встречается в Херсонской области.

"В этих краях это природное явление часто встречается! В начале 80-х годов был такой смерч, что корову поднял, половину домов в селе разрушил", - написала Анна Малюга.

Как сообщали Українські Новини, в июне в Одесской области также пронесся смерч.

Ранее, 12 июня, в Сумской области сильный смерч оставил без крыши гараж.

В прошлом году под Киевом пронеслись сразу три смерча: киевлянин снял один из них на видео. 

12 июня в Сумской области сильный смерч оставил без крыши гараж.

Ранее из-за смерча в Кривом Роге сотни людей остались без жилья.

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