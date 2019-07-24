Климат стремительно меняется: осталось всего 1,5 года, чтобы избежать климатической катастрофы

Следующие 18 месяцев будут критическими для усилий по недопущению начала глобального климатического кризиса. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Межправительственную комиссию по климатическим изменениям (IPCC).

В 2018 году комиссия сообщила, что существует способ не позволить средней температуре на планете вырасти более чем на 1,5 градуса по Цельсию до конца 21 века. Для этого нужно сократить выбросы углекислого газа на 45% к 2030 году.

Теперь же наблюдатели признают, что решающие политические шаги, нацеленные на воплощение этого сокращения, должны состояться до конца следующего года. Идея о том, что 2020 год должен стать незыблемым конечным сроком для всех действий, была сформулирована лучшими учеными мира в области климата.

Текущие планы сокращений выбросов приведут к тому, что к 2100 году средняя температура на планете вырастет на 3 градуса по Цельсию. Учитывая то, что страны обычно составляют планы на 5-10 лет, новый план действительно должен появиться до конца 2020-го, чтобы по состоянию на 2030-й год выбросы углекислого газа уменьшились на 45%.

Напомним, что вближайшие 100 лет Земля может остаться без облаков, - исследование.

В декабре в Польше 196 стран определились, как будут менять климат.

Тем временем в Брюсселе десятки тысяч школьников вышли на акцию протеста в защиту климата.