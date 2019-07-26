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26 липня 2019, пʼятниця, 14:37 21
Зовнішня політика 2019-07-26T16:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський обговорив зі спецпредставником США Волкером ситуацію на Донбасі

Зеленський обговорив зі спецпредставником США Волкером ситуацію на Донбасі

Зустріч Зеленського з Волкером. Фото: president.gov.іа
Зустріч Зеленського з Волкером. Фото: president.gov.іа

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером і постійним представником США при Європейському Союзі Гордоном Сондландом, під час якої обговорив поточну ситуацію в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Володимир Зеленський обговорив з представниками адміністрації США поточну ситуацію в зоні проведення операції об'єднаних сил, зокрема процес розведення сил і засобів навколо Станиці Луганської. Під час зустрічі було наголошено на необхідності здійснення окупаційною владою раніше погоджених сторонами взаємних кроків, які дозволять успішно завершити процес розведення сил і поліпшити гуманітарну ситуацію на лінії розмежування", - сказано в ньому.

Сторони висловили сподівання, що введений 21 липня режим припинення вогню буде всеосяжним і постійним.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Волкер пояснив нарощування Росією військ біля кордонів з Україною ротацією.

Тим часом Дональд Трамп привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу" на виборах.

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