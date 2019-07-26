Зеленський обговорив зі спецпредставником США Волкером ситуацію на Донбасі

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером і постійним представником США при Європейському Союзі Гордоном Сондландом, під час якої обговорив поточну ситуацію в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС).\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\n"Володимир Зеленський обговорив з представниками адміністрації США поточну ситуацію в зоні проведення операції об'єднаних сил, зокрема процес розведення сил і засобів навколо Станиці Луганської. Під час зустрічі було наголошено на необхідності здійснення окупаційною владою раніше погоджених сторонами взаємних кроків, які дозволять успішно завершити процес розведення сил і поліпшити гуманітарну ситуацію на лінії розмежування", - сказано в ньому.\r\nСторони висловили сподівання, що введений 21 липня режим припинення вогню буде всеосяжним і постійним.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Волкер пояснив нарощування Росією військ біля кордонів з Україною ротацією.\r\nТим часом Дональд Трамп привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу" на виборах.