Кабмін на найближчому засіданні розгляне звільнення Кличка

Кабінет Міністрів на найближчому засіданні розгляне подання на звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав в ефірі радіо "Новое время", передають Українські Новини.

"Це не подання кандидатури. Це ми отримали запит від Президента на погодження (звільнення). Ви знаєте, що, згідно з Конституцією, всі голови ОДА складають повноваження перед новообраним Президентом України. Тобто, абсолютно логічна історія, і за багатьма губернаторами вона вже пройшла. Так чи інакше, він складе свої повноваження", - сказав він.

При цьому прем'єр зазначив, що він не знає, чи буде Президент Володимир Зеленський перепризначувати Кличка, оскільки не обговорював з ним це питання.

"Як прем'єр-міністр я внесу це питання на найближче засідання уряду для розгляду. Всі попередні рішення такого характеру були підтримані урядом... Як вирішить уряд - подивимося. У нас ще не було дискусії з цього питання, тому що ми отримали лист, по-моєму, в середу вранці", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва

У свою чергу Кличко заявив, у разі звільнення його з посади голови КМДА він буде відстоювати свої права в судовому порядку.

Крім того, Кличко заявив, що подає у суд на телеканал "1+1".