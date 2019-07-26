Кабмін на найближчому засіданні розгляне звільнення Кличка

Кабінет Міністрів на найближчому засіданні розгляне подання на звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка.\r\nПро це прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав в ефірі радіо "Новое время", передають Українські Новини.\r\n"Це не подання кандидатури. Це ми отримали запит від Президента на погодження (звільнення). Ви знаєте, що, згідно з Конституцією, всі голови ОДА складають повноваження перед новообраним Президентом України. Тобто, абсолютно логічна історія, і за багатьма губернаторами вона вже пройшла. Так чи інакше, він складе свої повноваження", - сказав він.\r\nПри цьому прем'єр зазначив, що він не знає, чи буде Президент Володимир Зеленський перепризначувати Кличка, оскільки не обговорював з ним це питання.\r\n"Як прем'єр-міністр я внесу це питання на найближче засідання уряду для розгляду. Всі попередні рішення такого характеру були підтримані урядом... Як вирішить уряд - подивимося. У нас ще не було дискусії з цього питання, тому що ми отримали лист, по-моєму, в середу вранці", - додав він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва\r\nУ свою чергу Кличко заявив, у разі звільнення його з посади голови КМДА він буде відстоювати свої права в судовому порядку.\r\nКрім того, Кличко заявив, що подає у суд на телеканал "1+1".