підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
26 липня 2019, пʼятниця, 13:46 29
Кабмін 2019-07-26T16:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмін на найближчому засіданні розгляне звільнення Кличка

Кабмін на найближчому засіданні розгляне звільнення Кличка

Віталій Кличко. Фото: сайт Кличка
Віталій Кличко. Фото: сайт Кличка

Кабінет Міністрів на найближчому засіданні розгляне подання на звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав в ефірі радіо "Новое время", передають Українські Новини.

"Це не подання кандидатури. Це ми отримали запит від Президента на погодження (звільнення). Ви знаєте, що, згідно з Конституцією, всі голови ОДА складають повноваження перед новообраним Президентом України. Тобто, абсолютно логічна історія, і за багатьма губернаторами вона вже пройшла. Так чи інакше, він складе свої повноваження", - сказав він.

При цьому прем'єр зазначив, що він не знає, чи буде Президент Володимир Зеленський перепризначувати Кличка, оскільки не обговорював з ним це питання.

"Як прем'єр-міністр я внесу це питання на найближче засідання уряду для розгляду. Всі попередні рішення такого характеру були підтримані урядом... Як вирішить уряд - подивимося. У нас ще не було дискусії з цього питання, тому що ми отримали лист, по-моєму, в середу вранці", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва

У свою чергу Кличко заявив, у разі звільнення його з посади голови КМДА він буде відстоювати свої права в судовому порядку.

Крім того, Кличко заявив, що подає у суд на телеканал "1+1".

Більше новин про: Віталій Кличко Володимир Гройсман Володимир Зеленський

Архів
Новини
Аеропорт Ярославського анонсував нові регулярні рейси з Харкова до Києва та Львова 16:17
Винниківська тютюнова фабрика назвала замовників "фейків" про неї, що з'явилися в ЗМІ 16:02
Призначення голови КМДА "згори" – це сценарії Януковича та порушення Конституції, - Кличко 16:01
Луценко не погодив і повернув проект підозри екс-судді КС Вдовиченку 15:56
Представники Кличка не з'явилися до ДБР, - Труба 15:26
більше новин
ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: до Ради проходять п'ять партій 10:20
Кличко заявив, що подає до суду на телеканал "1+1" 13:28
Україна виконає зобов'язання зі зниження викидів вугільної генерації навіть у разі зміщення строків виконання Національного плану, – еколог 10:37
Нікіта Макєєв. Скріншот відео facebook/Odi.vazon
Ветеран "Азова" розповів, навіщо напав на кортеж Порошенка 08:26
Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37
більше новин
Рутгер Хауер. Фото: rutgerhauer/instagram
Пішов з життя культовий актор Голлівуду: найвідоміші фільми Рутгера Хауера 08:57
Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37
Один голова Коболєв щодня обходиться бюджету "Нафтогазу" як тисяча президентів Зеленських 07:40
Командувач Сил спецоперацій пояснив, чому не віддав честь Зеленському на інавгурації 16:36
Справа Гандзюк: ГПУ призупинила розслідування проти Мангера і Левіна 17:17
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok