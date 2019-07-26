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26 липня 2019, пʼятниця, 12:00 9
Вибори 2019-07-26T13:15:02+03:00
Українські Новини
Підприємець від "Слуги народу" виграв вибори в депутата Євлахова і 2-х його двійників на окрузі №217

Підприємець від "Слуги народу" виграв вибори в депутата Євлахова і 2-х його двійників на окрузі №217

Максим Зуєв. Фото: Facebook/Максим Зуєв
Максим Зуєв. Фото: Facebook/Максим Зуєв

Підприємець Максим Зуєв як кандидат від партії "Слуга народу" виграв вибори у Верховну Раду, які відбулися 21 липня, у колишнього депутата Ради Ігоря Рибакова (2006-2014) з розривом в 1,71%, депутата Ради Анатолія Євлахова (фракція партії "Блок Петра Порошенко") і 2 повних двійників Євлахова в одномандатному виборчому окрузі №207 у Чернігівській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Зуєв набрав 26,22%, або 18 560 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, самовисуванець Рибалок набрав 24,51% або 17 351 голосів.

Третє місце посів самовисуванець Євлахов - він набрав 20,17% або 14 278 голосів.

Євлахов виграв вибори в Раду по цьому округу в 2014 році.

Примітно, що на окрузі конкурували 3 Євлахова Анатолія Сергійовича: крім депутата, самовисуванці 1962 року народження (до 8 травня 2019 - Галанчук Олександр Сергійович) та 1998 року (до 8 травня 2019 - Мельниченко Тадеуш Сергійович), за яких в загальній складності віддали 2,38% голосів.

37-річний Зуєв народився в Кустанаї (Казахстан) і проживає в Дніпрі, керівник "Артмедіа АДВ" (спеціалізовані роботи по дизайну), безпартійний.

Все по округу №207 (місто Новгород-Сіверський, Городнянський, Коропський, Корюківський, Новгород-Северський, Семенівський, Сновський, Сосницький райони) балотувалося 18 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: в Раду проходять п'ять партій.

Також депутат Лопушанський виграв вибори Ради у Львівській області.

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