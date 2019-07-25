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25 июля 2019, четверг, 19:30 83
Выборы 2019-07-25T19:30:28+03:00
Українські Новини
Депутат Лопушанский выиграл выборы Рады во Львовской области

Депутат Лопушанский выиграл выборы Рады во Львовской области

Депутат Верховной Рады Андрей Лопушанский (фракция партии "Блок Петра Порошенко") как самовыдвиженец выиграл выборы Рады в одномандатном избирательном округе №125 во Львовской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Лопушанский набрал 23,42%, или 18 720 голосов избирателей по результатам подсчета 98,46% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец, президент предприятия "Гал-Кат" (изготовление проволоки для кабельно-проводниковой продукции) Юрий Доскич набрал 18,48% или 14 778 голосов.

Третье место занял кандидат от партии "Слуга народа", директора строительной фирмы "СерКоН Груп" Николай Яворский - он набрал 15,86% или 12 682 голосов.

56-летний Лопушанский родился в Добромыле Львовской области, член партии Конгресс Украинских Националистов, проживает в Киеве.

Лопушанский, как самовыдвиженец, выиграл выборы Рады в 2014 году в этом же округе.

Всего по округу №125 (Самбор, Сколевский, Старосамборский, Турковский и часть Самборского района Львовской области) баллотировалось 15 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.

Согласно переданным Центральной избирательной комиссии по электронной системе предварительным данным о содержании 99,76% протоколов 43,17% (6,29 млн) избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 13,02% (1,89 млн) - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,18% (1,19 млн) - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 8,11% (1,18 млн) - за "Европейскую солидарность" и 5,83% (850 тыс.) - за "Голос" на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады 

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