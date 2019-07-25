Депутат Лопушанский выиграл выборы Рады во Львовской области

Депутат Верховной Рады Андрей Лопушанский (фракция партии "Блок Петра Порошенко") как самовыдвиженец выиграл выборы Рады в одномандатном избирательном округе №125 во Львовской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Лопушанский набрал 23,42%, или 18 720 голосов избирателей по результатам подсчета 98,46% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец, президент предприятия "Гал-Кат" (изготовление проволоки для кабельно-проводниковой продукции) Юрий Доскич набрал 18,48% или 14 778 голосов.

Третье место занял кандидат от партии "Слуга народа", директора строительной фирмы "СерКоН Груп" Николай Яворский - он набрал 15,86% или 12 682 голосов.

56-летний Лопушанский родился в Добромыле Львовской области, член партии Конгресс Украинских Националистов, проживает в Киеве.

Лопушанский, как самовыдвиженец, выиграл выборы Рады в 2014 году в этом же округе.

Всего по округу №125 (Самбор, Сколевский, Старосамборский, Турковский и часть Самборского района Львовской области) баллотировалось 15 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.

Согласно переданным Центральной избирательной комиссии по электронной системе предварительным данным о содержании 99,76% протоколов 43,17% (6,29 млн) избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 13,02% (1,89 млн) - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,18% (1,19 млн) - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 8,11% (1,18 млн) - за "Европейскую солидарность" и 5,83% (850 тыс.) - за "Голос" на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады