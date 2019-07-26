Екс-начальник одеської поліції Головін відмовився давати свідчення і співпрацювати зі слідством

Колишній начальник управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін, який підозрюється у розкраданні великої партії контрабандних сигарет, відмовився від дачі показань і співпраці зі слідством.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Він не дає свідчення", - сказав джерело.\r\nЗа його словами, Головін посилається на ст. 63 Конституції.\r\nСпіврозмовник повідомив, що Головіна вже доставили до Києва.\r\nУ п'ятницю до суду передадуть клопотання про обрання йому запобіжного заходу, прокурори буду просити для нього арешт і заставу 22 млн гривень.\r\nНа даний момент не відомо, чи відбудеться суд по Головіну сьогодні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали трьох спільників екс-начальника одеської поліції Головіна.\r\nРаніше НАБУ і САП затримали екс-начальника одеської поліції Головіна за підозрою в крадіжці сигарет.