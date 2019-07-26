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26 липня 2019, пʼятниця, 11:05 28
Силові структури 2019-07-26T13:15:02+03:00
Українські Новини
Екс-начальник одеської поліції Головін відмовився давати свідчення і співпрацювати зі слідством

Екс-начальник одеської поліції Головін відмовився давати свідчення і співпрацювати зі слідством

Дмитро Головін. Фото: od.npu.gov.ua
Дмитро Головін. Фото: od.npu.gov.ua

Колишній начальник управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін, який підозрюється у розкраданні великої партії контрабандних сигарет, відмовився від дачі показань і співпраці зі слідством.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Він не дає свідчення", - сказав джерело.

За його словами, Головін посилається на ст. 63 Конституції.

Співрозмовник повідомив, що Головіна вже доставили до Києва.

У п'ятницю до суду передадуть клопотання про обрання йому запобіжного заходу, прокурори буду просити для нього арешт і заставу 22 млн гривень.

На даний момент не відомо, чи відбудеться суд по Головіну сьогодні.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали трьох спільників екс-начальника одеської поліції Головіна.

Раніше НАБУ і САП затримали екс-начальника одеської поліції Головіна за підозрою в крадіжці сигарет.

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