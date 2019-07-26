Рубль в обмінниках Києва продають по 4,17 гривень за 10 рублів

У п'ятницю, 26 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 25 липня, знизився на 2 копійки і становив 3,64 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу не змінився і становить 4,17 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках на 26 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,64 4,17 Максимальний 4,00 5,00 Мінімальний 2,50 4,03

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 липня на 3,96 коп. до 25,6748 UAH/USD, курс купівлі - на 2,56 коп. до 25,3548 UAH/USD.

Також економісти погіршили прогноз зростання ВВП з 3% до 2,7% в 2019. У 2020 році експерти прогнозують зростання ВВП на рівні 3%, тоді як молодь, яка брала участь у дискусії прогнозує зростання на рівні 3,7%, в 2021 оцінка експертів - 3,5% (оцінка молоді - 4,3%), у 2022 році оцінка експертів - 4% (оцінка молоді - 4,8%).