Рубль в обмінниках Києва продають по 4,17 гривень за 10 рублів

У п'ятницю, 26 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 25 липня, знизився на 2 копійки і становив 3,64 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу не змінився і становить 4,17 гривень за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля до гривні в київських обмінниках на 26 липня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,64\r\n4,17\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 липня на 3,96 коп. до 25,6748 UAH\/USD, курс купівлі - на 2,56 коп. до 25,3548 UAH\/USD.\r\nТакож економісти погіршили прогноз зростання ВВП з 3% до 2,7% в 2019. У 2020 році експерти прогнозують зростання ВВП на рівні 3%, тоді як молодь, яка брала участь у дискусії прогнозує зростання на рівні 3,7%, в 2021 оцінка експертів - 3,5% (оцінка молоді - 4,3%), у 2022 році оцінка експертів - 4% (оцінка молоді - 4,8%).