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25 липня 2019, четвер, 21:15 7
Економіка 2019-07-25T21:24:03+03:00
Українські Новини
Герус запевнив, що ціни на дизпаливо не піднімуться

Герус запевнив, що ціни на дизпаливо не піднімуться

Андрій Герус. Скріншот відео Bihus info
Андрій Герус. Скріншот відео Bihus info

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявляє, що ціна на дизельне паливо з 1 серпня не підніметься у зв'язку з заявою компанії Wexler, яка постачає в Україну дизель від російської державної компанії "Роснефть" про призупинення поставок.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ніякого дефіциту не буде, цінової нестабільності не буде, незалежно від нових фейсбук-повідомлень компанії Wexler. Чим довше бенефіціари трубопровідних поставок будуть уникати сплату податку в український бюджет, тим більшу частку ринку вони втратять, тому що відповідний ресурс буде заміщено іншими поставками. Опція працювати і платити податки державі Україна, робити нашу державу багатшою і сильнішою залишається відкритою. Опція спробувати зловживати монопольним становищем, сподіваюся, буде досліджено Антимонопольним комітетом України", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, "Консалтингова група "А-95" заявляє, що ціна на дизельне паливо з 1 серпня підніметься на 700-750 гривень/тонна в зв'язку з введенням Кабінетом Міністрів спеціальних мит на імпорт дизпалива і скрапленого газу трубопровідним транспортом з Росії.

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