Герус запевнив, що ціни на дизпаливо не піднімуться

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявляє, що ціна на дизельне паливо з 1 серпня не підніметься у зв'язку з заявою компанії Wexler, яка постачає в Україну дизель від російської державної компанії "Роснефть" про призупинення поставок.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ніякого дефіциту не буде, цінової нестабільності не буде, незалежно від нових фейсбук-повідомлень компанії Wexler. Чим довше бенефіціари трубопровідних поставок будуть уникати сплату податку в український бюджет, тим більшу частку ринку вони втратять, тому що відповідний ресурс буде заміщено іншими поставками. Опція працювати і платити податки державі Україна, робити нашу державу багатшою і сильнішою залишається відкритою. Опція спробувати зловживати монопольним становищем, сподіваюся, буде досліджено Антимонопольним комітетом України", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, "Консалтингова група "А-95" заявляє, що ціна на дизельне паливо з 1 серпня підніметься на 700-750 гривень/тонна в зв'язку з введенням Кабінетом Міністрів спеціальних мит на імпорт дизпалива і скрапленого газу трубопровідним транспортом з Росії.