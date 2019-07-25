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25 липня 2019, четвер, 18:06 15
Вибори 2019-07-25T19:45:03+03:00
Українські Новини
Хто проходить до Верховної Ради у Полтавській області: список

Хто проходить до Верховної Ради у Полтавській області: список

Вибори у Верховну Раду відбулися 21 липня. Всього було зареєстровано 5966 кандидатів. З них - 3220 кандидатів у депутати в одномандатні виборчі округи. Українські Новини розповідають, хто переміг на виборах у Полтавській області.

Від партії "Слуга народу" в Полтавській області перемогли Дмитро Нальотов, Андрій Боблях, Анастасія Ляшенко, Костянтин Касай, Олексій Мовчан і Максим Березін.

Також на округах перемогли самовисуванці Юрій Шаповалов і Олег Кулинич.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Полтавська область
144 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 51,96   НАЛЬОТОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 41,97  
145 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 54,66   БОБЛЯХ АНДРІЙ РОСТИСЛАВОВИЧ 49,16  
146 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,27   ШАПОВАЛОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 27,08  
147 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 53,66   КУЛІНІЧ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ 37,79  
148 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,42   ЛЯШЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСІЇВНА 25,85  
149 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 54,75   КАСАЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ 36,48  
150 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 53,73   МОВЧАН ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 42,54  
151 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,82   БЕРЕЗІН МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ 47,26

Раніше Українські Новини розповіли, хто проходить до Ради в Одеській області.

Також стало відомо, кандидати яких партій проходять у Раду в Луганській області.

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