Хто проходить до Верховної Ради у Полтавській області: список

Вибори у Верховну Раду відбулися 21 липня. Всього було зареєстровано 5966 кандидатів. З них - 3220 кандидатів у депутати в одномандатні виборчі округи. Українські Новини розповідають, хто переміг на виборах у Полтавській області.Від партії "Слуга народу" в Полтавській області перемогли Дмитро Нальотов, Андрій Боблях, Анастасія Ляшенко, Костянтин Касай, Олексій Мовчан і Максим Березін.Також на округах перемогли самовисуванці Юрій Шаповалов і Олег Кулинич.\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПолтавська область\r\n\r\n\r\n144\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n51,96\r\n \r\nНАЛЬОТОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ\r\n41,97\r\n \r\n\r\n\r\n145\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n54,66\r\n \r\nБОБЛЯХ АНДРІЙ РОСТИСЛАВОВИЧ\r\n49,16\r\n \r\n\r\n\r\n146\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,27\r\n \r\nШАПОВАЛОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ\r\n27,08\r\n \r\n\r\n\r\n147\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n53,66\r\n \r\nКУЛІНІЧ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ\r\n37,79\r\n \r\n\r\n\r\n148\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,42\r\n \r\nЛЯШЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСІЇВНА\r\n25,85\r\n \r\n\r\n\r\n149\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n54,75\r\n \r\nКАСАЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ\r\n36,48\r\n \r\n\r\n\r\n150\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n53,73\r\n \r\nМОВЧАН ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ\r\n42,54\r\n \r\n\r\n\r\n151\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,82\r\n \r\nБЕРЕЗІН МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ\r\n47,26\r\n\r\n\r\n\r\nРаніше Українські Новини розповіли, хто проходить до Ради в Одеській області. Також стало відомо, кандидати яких партій проходять у Раду в Луганській області.