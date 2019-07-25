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25 июля 2019, четверг, 17:30 91
Выборы 2019-07-25T17:30:01+03:00
Українські Новини
Кто проходит в Раду в Одесской области: список

Кто проходит в Раду в Одесской области: список

21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Украинцы выбирали парламент за смешанной избирательной системой, которая была принята в 2012 году. Українські Новини расскажут, кто прошел в Верховную Раду по результатам выборов в Одесской области.

От "Слуги народа" в Одесской области победили Артем Дмитрук, Олег Колев, Алексей Леонов, Александр Горенюк, Степан Чернявский, Игорь Васильковский, Сергей Колебошин и Александр Ткаченко. 

Также в Раду проходят самовыдвиженцы Алексей Гончаренко, Антон Киссе и Анатолий Урбанский. 

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Одеська область
133 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 41,75   ДМИТРУК АРТЕМ ГЕННАДІЙОВИЧ 32,66  
134 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 46,16   КОЛЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ 35,12  
135 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 41,31   ЛЕОНОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 40,21  
136 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 48,23   ГОРЕНЮК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 47,08  
137 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 48,71   ГОНЧАРЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 29,55  
138 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 52,52   ЧЕРНЯВСЬКИЙ СТЕПАН МИКОЛАЙОВИЧ 37,28  
139 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 49,80   ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ ІГОР ІГОРОВИЧ 34,18  
140 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 52,66   КОЛЕБОШИН СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 43,12  
141 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 52,96   ТКАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 36,84  
142 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 43,48   КІССЕ АНТОН ІВАНОВИЧ 28,58  
143 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 40,77   УРБАНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІГОРОВИЧ 56,96


Ранее Українські Новини сообщили, кто проходит в Верховную Раду в Луганской области.

Также стало известно, кто прошел в Раду в Киевской области


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