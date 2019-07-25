Кто проходит в Раду в Одесской области: список

21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Украинцы выбирали парламент за смешанной избирательной системой, которая была принята в 2012 году. Українські Новини расскажут, кто прошел в Верховную Раду по результатам выборов в Одесской области. От "Слуги народа" в Одесской области победили Артем Дмитрук, Олег Колев, Алексей Леонов, Александр Горенюк, Степан Чернявский, Игорь Васильковский, Сергей Колебошин и Александр Ткаченко. Также в Раду проходят самовыдвиженцы Алексей Гончаренко, Антон Киссе и Анатолий Урбанский. \r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nОдеська область\r\n\r\n\r\n133\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n41,75\r\n \r\nДМИТРУК АРТЕМ ГЕННАДІЙОВИЧ\r\n32,66\r\n \r\n\r\n\r\n134\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n46,16\r\n \r\nКОЛЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ\r\n35,12\r\n \r\n\r\n\r\n135\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n41,31\r\n \r\nЛЕОНОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ\r\n40,21\r\n \r\n\r\n\r\n136\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n48,23\r\n \r\nГОРЕНЮК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ\r\n47,08\r\n \r\n\r\n\r\n137\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n48,71\r\n \r\nГОНЧАРЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ\r\n29,55\r\n \r\n\r\n\r\n138\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n52,52\r\n \r\nЧЕРНЯВСЬКИЙ СТЕПАН МИКОЛАЙОВИЧ\r\n37,28\r\n \r\n\r\n\r\n139\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n49,80\r\n \r\nВАСИЛЬКОВСЬКИЙ ІГОР ІГОРОВИЧ\r\n34,18\r\n \r\n\r\n\r\n140\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n52,66\r\n \r\nКОЛЕБОШИН СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ\r\n43,12\r\n \r\n\r\n\r\n141\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n52,96\r\n \r\nТКАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ\r\n36,84\r\n \r\n\r\n\r\n142\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n43,48\r\n \r\nКІССЕ АНТОН ІВАНОВИЧ\r\n28,58\r\n \r\n\r\n\r\n143\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"\r\n40,77\r\n \r\nУРБАНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІГОРОВИЧ\r\n56,96\r\n\r\n\r\n\r\nРанее Українські Новини сообщили, кто проходит в Верховную Раду в Луганской области.Также стало известно, кто прошел в Раду в Киевской области.