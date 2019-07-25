Хто проходить до Ради в Одеській області: список

21 липня пройшли позачергові вибори у Верховну Раду. Українці обирали парламент за змішаною виборчою системою, яка була прийнята в 2012 році. Українські Новини розказують, хто пройшов у Верховну Раду за результатами виборів в Одеській області.Від "Слуги народу" в Одеській області перемогли Артем Дмитрук, Олег Колєв, Олексій Леонов, Олександр Горенюк, Степан Чернявський, Ігор Васильківський, Сергій Колебошин і Олександр Ткаченко. Також в Раду проходять самовисуванці Олексій Гончаренко, Антон Кіссе та Анатолій Урбанський.\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nОдеська область\r\n\r\n\r\n133\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n41,75\r\n \r\nДМИТРУК АРТЕМ ГЕННАДІЙОВИЧ\r\n32,66\r\n \r\n\r\n\r\n134\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n46,16\r\n \r\nКОЛЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ\r\n35,12\r\n \r\n\r\n\r\n135\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n41,31\r\n \r\nЛЕОНОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ\r\n40,21\r\n \r\n\r\n\r\n136\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n48,23\r\n \r\nГОРЕНЮК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ\r\n47,08\r\n \r\n\r\n\r\n137\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n48,71\r\n \r\nГОНЧАРЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ\r\n29,55\r\n \r\n\r\n\r\n138\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n52,52\r\n \r\nЧЕРНЯВСЬКИЙ СТЕПАН МИКОЛАЙОВИЧ\r\n37,28\r\n \r\n\r\n\r\n139\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n49,80\r\n \r\nВАСИЛЬКОВСЬКИЙ ІГОР ІГОРОВИЧ\r\n34,18\r\n \r\n\r\n\r\n140\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n52,66\r\n \r\nКОЛЕБОШИН СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ\r\n43,12\r\n \r\n\r\n\r\n141\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n52,96\r\n \r\nТКАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ\r\n36,84\r\n \r\n\r\n\r\n142\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n43,48\r\n \r\nКІССЕ АНТОН ІВАНОВИЧ\r\n28,58\r\n \r\n\r\n\r\n143\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"\r\n40,77\r\n \r\nУРБАНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІГОРОВИЧ\r\n56,96\r\n\r\n\r\n\r\nРаніше Українські Новини повідомили, хто проходить до Верховної Ради в Луганській області.Також стало відомо, хто пройшов до Ради в Київські області.