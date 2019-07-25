Хто проходить до Ради в Одеській області: список

21 липня пройшли позачергові вибори у Верховну Раду. Українці обирали парламент за змішаною виборчою системою, яка була прийнята в 2012 році. Українські Новини розказують, хто пройшов у Верховну Раду за результатами виборів в Одеській області.

Від "Слуги народу" в Одеській області перемогли Артем Дмитрук, Олег Колєв, Олексій Леонов, Олександр Горенюк, Степан Чернявський, Ігор Васильківський, Сергій Колебошин і Олександр Ткаченко.



Також в Раду проходять самовисуванці Олексій Гончаренко, Антон Кіссе та Анатолій Урбанський.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат

Одеська область 133 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 41,75 ДМИТРУК АРТЕМ ГЕННАДІЙОВИЧ 32,66 134 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 46,16 КОЛЄВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ 35,12 135 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 41,31 ЛЕОНОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 40,21 136 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 48,23 ГОРЕНЮК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 47,08 137 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 48,71 ГОНЧАРЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 29,55 138 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 52,52 ЧЕРНЯВСЬКИЙ СТЕПАН МИКОЛАЙОВИЧ 37,28 139 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 49,80 ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ ІГОР ІГОРОВИЧ 34,18 140 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 52,66 КОЛЕБОШИН СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 43,12 141 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 52,96 ТКАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 36,84 142 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 43,48 КІССЕ АНТОН ІВАНОВИЧ 28,58 143 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 40,77 УРБАНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІГОРОВИЧ 56,96

Раніше Українські Новини повідомили, хто проходить до Верховної Ради в Луганській області.



Також стало відомо, хто пройшов до Ради в Київські області.