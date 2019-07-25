Хто проходить в Раду з Луганської області: повний список

21 липня українці мали можливість вибрати депутатів Верховної Ради. До парламенту зможуть пройти 255 депутатів за списками політичних партій і 119 - за мажоритарними округами. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Раду в Луганській області.Від "Опозиційного блоку" у ВР походять Вікторія Гриб і Олександр Лукашев. Олексій Кузнєцов переміг по 106 округу в Луганській області від "Слуги народу". Також на округах перемогли самовисуванці Олександр Сухов, Сергій Вельможний і Сергій Шахов.\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЛуганська область\r\n\r\n\r\n105\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"\r\n59,28\r\n \r\nГРИБ ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА\r\n39,59\r\n \r\n\r\n\r\n106\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"\r\n39,59\r\n \r\nКУЗНЄЦОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ\r\n21,50\r\n \r\n\r\n\r\n107\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"\r\n44,63\r\n \r\nСУХОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ\r\n28,81\r\n \r\n\r\n\r\n112\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"\r\n54,64\r\n \r\nВЕЛЬМОЖНИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ\r\n34,32\r\n \r\n\r\n\r\n113\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"\r\n51,97\r\n \r\nЛУКАШЕВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ\r\n33,67\r\n \r\n\r\n\r\n114\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"\r\n57,81\r\n \r\nШАХОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n43,03\r\n \r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, самовисуванці у Волинській області забрали чотири з п'яти мандатів. Тим часом в Донецькій області округи розділили ОПЗЖ, ОБ і "Батьківщина".