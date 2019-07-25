Хто проходить в Раду з Луганської області: повний список

21 липня українці мали можливість вибрати депутатів Верховної Ради. До парламенту зможуть пройти 255 депутатів за списками політичних партій і 119 - за мажоритарними округами. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Раду в Луганській області.

Від "Опозиційного блоку" у ВР походять Вікторія Гриб і Олександр Лукашев.



Олексій Кузнєцов переміг по 106 округу в Луганській області від "Слуги народу".



Також на округах перемогли самовисуванці Олександр Сухов, Сергій Вельможний і Сергій Шахов.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат

Луганська область 105 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 59,28 ГРИБ ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 39,59 106 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 39,59 КУЗНЄЦОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 21,50 107 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 44,63 СУХОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 28,81 112 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 54,64 ВЕЛЬМОЖНИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 34,32 113 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 51,97 ЛУКАШЕВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 33,67 114 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 57,81 ШАХОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 43,03

Як повідомляли Українські Новини, самовисуванці у Волинській області забрали чотири з п'яти мандатів.



Тим часом в Донецькій області округи розділили ОПЗЖ, ОБ і "Батьківщина".