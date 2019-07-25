Хто пройшов у Раду в Кіровоградській області: повний список

Вибори у Верховну Раду відбулися 21 липня. Всього було зареєстровано 5966 кандидатів. З них - 3220 кандидатів у депутати в одномандатні виборчі округи. Українські Новини розповідають, хто переміг на виборах у Кіровоградській області. Від партії "Слуга народу" в Раду проходять Олександр Дануца, Ігор Мурдій, Юрій Кузбит і Олег Воронько. А також самовисуванець Олесь Довгий, який виграв на 102 окрузі Кіровоградської області.\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКіровоградська область\r\n\r\n\r\n99\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n49,52\r\n \r\nДАНУЦА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ\r\n36,88\r\n \r\n\r\n\r\n100\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n51,73\r\n \r\nМУРДІЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ\r\n43,47\r\n \r\n\r\n\r\n101\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,93\r\n \r\nКУЗБИТ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ\r\n42,15\r\n \r\n\r\n\r\n102\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n51,95\r\n \r\nДОВГИЙ ОЛЕСЬ СТАНІСЛАВОВИЧ\r\n40,93\r\n \r\n\r\n\r\n103\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n53,08\r\n \r\nВОРОНЬКО ОЛЕГ ЄВГЕНІЙОВИЧ\r\n38,02\r\n\r\n\r\n\r\nРаніше Українські Новини повідомили, хто проходить до Ради з Київської області. Також в Івано-Франківській області п'ять кандидатів від "Слуги народу" проходять у Верховну Раду.\r\n