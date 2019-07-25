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25 липня 2019, четвер, 16:30 19
Вибори 2019-07-25T17:15:02+03:00
Українські Новини
Хто пройшов у Раду в Кіровоградській області: повний список

Хто пройшов у Раду в Кіровоградській області: повний список

Вибори у Верховну Раду відбулися 21 липня. Всього було зареєстровано 5966 кандидатів. З них - 3220 кандидатів у депутати в одномандатні виборчі округи. Українські Новини розповідають, хто переміг на виборах у Кіровоградській області.

Від партії "Слуга народу" в Раду проходять Олександр Дануца, Ігор Мурдій, Юрій Кузбит і Олег Воронько. А також самовисуванець Олесь Довгий, який виграв на 102 окрузі Кіровоградської області.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Кіровоградська область
99 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 49,52   ДАНУЦА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 36,88  
100 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 51,73   МУРДІЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ 43,47  
101 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,93   КУЗБИТ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 42,15  
102 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 51,95   ДОВГИЙ ОЛЕСЬ СТАНІСЛАВОВИЧ 40,93  
103 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 53,08   ВОРОНЬКО ОЛЕГ ЄВГЕНІЙОВИЧ 38,02

Раніше Українські Новини повідомили, хто проходить до Ради з Київської області.

Також в Івано-Франківській області п'ять кандидатів від "Слуги народу" проходять у Верховну Раду.

 

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