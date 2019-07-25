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25 июля 2019, четверг, 15:10 55 Список
Выборы 2019-07-25T15:10:02+03:00
Українські Новини
Пять кандидатов от "Слуги народа" проходят в Раду от Ивано-Франковской области

Пять кандидатов от "Слуги народа" проходят в Раду от Ивано-Франковской области

Выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. Всего было зарегистрировано 5966 кандидатов. Из них - 3220 кандидатов в депутаты в одномандатные избирательные округа. Українські Новини рассказывают, кто победил на выборах в Ивано-Франковской области. 

От партии "Слуга народа" проходят в Раду Игорь Фрис, Эдуард Прощук, Александр Матусевич, Зиновий Андреевич, Владимир Тимофийчук. 

Оксана Савчук победила на 83 округе в Ивано-Франковской области от ВО "Свобода". 

Самовыдвиженец Андрей Иванчук выиграл на 88 округе области. 

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Івано-Франківська область
83 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 25,61   САВЧУК ОКСАНА ВАСИЛІВНА 46,68  
84 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 29,66   ФРІС ІГОР ПАВЛОВИЧ 22,01  
85 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 34,40   ПРОЩУК ЕДУАРД ПЕТРОВИЧ 30,65  
86 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 38,13   МАТУСЕВИЧ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 27,76  
87 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 37,35   АНДРІЙОВИЧ ЗІНОВІЙ МИРОСЛАВОВИЧ 37,80  
88 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 32,57   ІВАНЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 44,63  
89 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 41,63   ТИМОФІЙЧУК ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ 18,21

Как сообщали Українські Новини, кандидаты от "Слуги народа" победили почти на всех округах Запорожской области

Тем временем в Закарпатской области самовыдвиженцы забрали большинство мандатов по округам


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