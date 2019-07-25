Пять кандидатов от "Слуги народа" проходят в Раду от Ивано-Франковской области

Выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. Всего было зарегистрировано 5966 кандидатов. Из них - 3220 кандидатов в депутаты в одномандатные избирательные округа. Українські Новини рассказывают, кто победил на выборах в Ивано-Франковской области. От партии "Слуга народа" проходят в Раду Игорь Фрис, Эдуард Прощук, Александр Матусевич, Зиновий Андреевич, Владимир Тимофийчук. Оксана Савчук победила на 83 округе в Ивано-Франковской области от ВО "Свобода". Самовыдвиженец Андрей Иванчук выиграл на 88 округе области. \r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nІвано-Франківська область\r\n\r\n\r\n83\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n25,61\r\n \r\nСАВЧУК ОКСАНА ВАСИЛІВНА\r\n46,68\r\n \r\n\r\n\r\n84\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n29,66\r\n \r\nФРІС ІГОР ПАВЛОВИЧ\r\n22,01\r\n \r\n\r\n\r\n85\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n34,40\r\n \r\nПРОЩУК ЕДУАРД ПЕТРОВИЧ\r\n30,65\r\n \r\n\r\n\r\n86\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n38,13\r\n \r\nМАТУСЕВИЧ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ\r\n27,76\r\n \r\n\r\n\r\n87\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n37,35\r\n \r\nАНДРІЙОВИЧ ЗІНОВІЙ МИРОСЛАВОВИЧ\r\n37,80\r\n \r\n\r\n\r\n88\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n32,57\r\n \r\nІВАНЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n44,63\r\n \r\n\r\n\r\n89\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n41,63\r\n \r\nТИМОФІЙЧУК ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ\r\n18,21\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, кандидаты от "Слуги народа" победили почти на всех округах Запорожской области. Тем временем в Закарпатской области самовыдвиженцы забрали большинство мандатов по округам.