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  • 33-градусна спека перекинеться з Європи в Україну: синоптик дала прогноз на вихідні
26 липня 2019, пʼятниця, 06:00 49 Карта
Життя 2019-07-26T09:45:02+03:00
Українські Новини
33-градусна спека перекинеться з Європи в Україну: синоптик дала прогноз на вихідні

33-градусна спека перекинеться з Європи в Україну: синоптик дала прогноз на вихідні

Літо. Фото: pixabay
Літо. Фото: pixabay

У той час, як у п'ятницю в деяких областях похолоднішає, найближчими днями температура повітря в Україні буде підвищуватися і за вихідні зросте до 33 градусів на півдні, а в більшості областей - до +29.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря зросте ще не сильно, очікується +23...+27 градусів, але на півдні вже десь вискочить до +28...+30 градусів", - розповіла Діденко про погоду в п'ятницю.

За словами синоптика, протягом суботи-неділі на півдні передбачається +29...+33 градуси, у більшості областей України +24...+29 градусів.

При цьому дощі з грозами найбільш вірогідні на заході і сході, а на півночі, півдні та у центрі України буде переважно сухо і сонячно.

У Києві 26 липня очікується +24...+26 градусів з поступовим підвищенням на вихідні до +26...+29, місцями в неділю до +30 градусів. Ймовірність дощу у столиці незначна, але можливі локальні опади на околицях. У столиці буде дуже сонячно і тепло.

Тим часом сильна спека на вихідних покине Францію і Бельгію, там температура повітря впаде до +22...+26 градусів. Однак дуже спекотно буде на Балканах і на західному узбережжі Чорного моря.

"Тож вже можете ремонтувати сачки для метеликів, діставати сарафанчики і шорти і радіти, що ми не в Парижі", - написала Діденко.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, у четвер Україна була найхолоднішою країною Європи.

Тим часом через аномально спеку у Франції може впасти Нотр-Дам.

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