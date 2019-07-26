33-градусна спека перекинеться з Європи в Україну: синоптик дала прогноз на вихідні

У той час, як у п'ятницю в деяких областях похолоднішає, найближчими днями температура повітря в Україні буде підвищуватися і за вихідні зросте до 33 градусів на півдні, а в більшості областей - до +29.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Температура повітря зросте ще не сильно, очікується +23...+27 градусів, але на півдні вже десь вискочить до +28...+30 градусів", - розповіла Діденко про погоду в п'ятницю.\r\nЗа словами синоптика, протягом суботи-неділі на півдні передбачається +29...+33 градуси, у більшості областей України +24...+29 градусів.\r\nПри цьому дощі з грозами найбільш вірогідні на заході і сході, а на півночі, півдні та у центрі України буде переважно сухо і сонячно.\r\nУ Києві 26 липня очікується +24...+26 градусів з поступовим підвищенням на вихідні до +26...+29, місцями в неділю до +30 градусів. Ймовірність дощу у столиці незначна, але можливі локальні опади на околицях. У столиці буде дуже сонячно і тепло.\r\nТим часом сильна спека на вихідних покине Францію і Бельгію, там температура повітря впаде до +22...+26 градусів. Однак дуже спекотно буде на Балканах і на західному узбережжі Чорного моря.\r\n"Тож вже можете ремонтувати сачки для метеликів, діставати сарафанчики і шорти і радіти, що ми не в Парижі", - написала Діденко.\r\nКарта: Наталя Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер Україна була найхолоднішою країною Європи.\r\nТим часом через аномально спеку у Франції може впасти Нотр-Дам.