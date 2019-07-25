Дождь, гроза и похолодание до +7: перед выходными погода в Украине изменится

В то время, как в четверг Украина - самая холодная страна Европы, 26 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+28 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура ночью +7…+12 градусов, днем +16…+21 градус.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+27 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +22…+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

25 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24...+26 градусов; в районе Одессы и Приморского +21 градус; в Днепре возле Киева +23 градуса.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредила об ощутимом похолодании.

Тем временем 25 июля в Украину местами придет похолодание до +7 с дождями.