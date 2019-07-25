Дождь, гроза и похолодание до +7: перед выходными погода в Украине изменится

В то время, как в четверг Украина - самая холодная страна Европы, 26 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+28 градусов.\r\nВ Карпатах ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура ночью +7…+12 градусов, днем +16…+21 градус.\r\nВ Моршине ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.\r\nВ Трускавце ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.\r\nВ Сваляве ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+27 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +22…+28 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+27 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+31 градус.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\n25 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24...+26 градусов; в районе Одессы и Приморского +21 градус; в Днепре возле Киева +23 градуса.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптик предупредила об ощутимом похолодании.\r\nТем временем 25 июля в Украину местами придет похолодание до +7 с дождями.