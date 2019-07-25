подписаться на рассылку
25.4 25.8
28.2 28.85
˟
25 июля 2019, четверг, 13:47 9 Карта
Жизнь 2019-07-25T13:49:00+03:00
Українські Новини
Дождь, гроза и похолодание до +7: перед выходными погода в Украине изменится

Дождь, гроза и похолодание до +7: перед выходными погода в Украине изменится

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

В то время, как в четверг Украина - самая холодная страна Европы, 26 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+28 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура ночью +7…+12 градусов, днем +16…+21 градус.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+27 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +22…+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

25 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24...+26 градусов; в районе Одессы и Приморского +21 градус; в Днепре возле Киева +23 градуса.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредила об ощутимом похолодании.

Тем временем 25 июля в Украину местами придет похолодание до +7 с дождями.

Больше новостей о: Погода Прогноз погоды погода в Украине

Архив
Новости
Депутата от БПП Демчака и экс-депутата от ПР Калетника в Винницкой области обошла "Батькивщина" 13:51
Глава Федерации футбола области Пасечный от "Слуги народа" выиграл выборы в парламент у депутата Рады Козыря 13:50
Дождь, гроза и похолодание до +7: перед выходными погода в Украине изменится 13:47 Карта
В Днепропетровской области 16 мандатов забрала "Слуга народа" 13:35 Список
Во Львовской области депутат Рады Кит выиграл выборы у "Свободы" и "Слуги народа" 13:27
больше новостей
ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней: процент у "Слуги народа" вырос 20:16 Обновляется
Украина будет самой холодной страной Европы: синоптик рассказала о погоде в четверг 06:00 Карта
Ирина Фарион. Фото: facebook.com/IrynaFarion
Известные своей ненавистью к русскому языку Фарион и Ницой показали смешные результаты в округах Львовской области 09:12
Жена Климкина готовила для Зеленского Саммит Украина-ЕС 06:16 Документ
Сегодня День Ольги: значение имени, народные традиции и приметы праздника 06:00
больше новостей
Портнов опубликовал видео как Вакарчук в 2015 веселил в Монако московских гостей 13:59 Видео
Труба рассказал, как Порошенко пришел к нему просить перенести свой допрос из-за долгосрочного отпуска 16:09
В Беларуси за символику УПА и портреты Бандеры будут сажать в тюрьму, – СМИ 08:00
Полиция должна допросить Трубу по делам, в которых он фигурирует, - глава Совета общественного контроля при ГБР Болдин 13:38
В Украине начали продавать бюсты Зеленского 09:19 Фото
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok