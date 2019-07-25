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  • Украина будет самой холодной страной Европы: синоптик рассказала о погоде в четверг
25 июля 2019, четверг, 06:00 4070 Карта
Жизнь 2019-07-25T06:00:02+03:00
Українські Новини
Украина будет самой холодной страной Европы: синоптик рассказала о погоде в четверг

Украина будет самой холодной страной Европы: синоптик рассказала о погоде в четверг

Трава и облака. Фото: pixabay
Трава и облака. Фото: pixabay

Украина в четверг будет чуть ли не самой прохладной страной Европы, которая на западе - будет еле дышать от сильной жары, в то время как в Украине температура будет колебаться в пределах +22...+26 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Западная Европа будет чуть дышать от сильной жары, на юге и в центре континента также жара, даже в северных Финляндии и Швеции температура воздуха будет достигать +28 и выше градусов", - сообщила синоптик.

При этом во Франции ожидается до +40 градусов.

"Готовимся к временным климатическим беженцам, не иначе. Потому что у нас - практически идеальная погода, периодические дожди и умеренно тепло", - рассказала Диденко.

По ее словам, в четверг в Украине кратковременные грозовые дожди пройдут на севере, востоке и в центре. На западе дожди ожидаются локальными центрами и незначительные.

В южной же части Украины 25 июля предполагается сухая солнечная погода.

Температура воздуха днем ​​в четверг будет колебаться в пределах +22...+26 градусов, на юге +25...+29 градусов.

В Киеве 25-го июля вероятный кратковременный дождь и гроза. Скорее всего - днем, а ночью будет сухо. Температура воздуха в течение дня достигнет +25 градусов.

"Сочувствуем французам, наслаждаемся своей погодой", - посоветовала Диденко.

Как сообщали Українські Новини, дожди и грозы охватят почти всю Украину, синоптик предупредила об ощутимом похолодании.

Ранее спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды.

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