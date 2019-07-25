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25 июля 2019, четверг, 10:38 393
Европа 2019-07-25T10:42:02+03:00
Українські Новини
Из-за аномальной жары во Франции может рухнуть Нотр-Дам, - архитекторы

Из-за аномальной жары во Франции может рухнуть Нотр-Дам, - архитекторы

Нотр-Дам после пожара. Скриншот видео People_in_pfw
Нотр-Дам после пожара. Скриншот видео People_in_pfw

Больше всего от летней жары страдает Франция, а в Париже в четверг прогнозируют до плюс 42. Такая аномальная жара - грозит Нотр-Даму - французские архитекторы предостерегают - сооружение может рухнуть, потому что слишком быстро высыхает после пожара.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Интер", передают Українські Новини.

"Мы очень беспокоимся за жары. Собор пострадал и от огня, и от воды, которой пожарные тушили пламя. Каменная кладка пропитана влагой. Она неподвижна и устойчива. Об этом свидетельствуют данные с датчиков, которые мы установили по всему зданию. Но я боюсь, что когда кладка будет высыхать слишком быстро, - она ​​потеряет плотность, свою структуру и своды рухнут", - сказав Филипп Вильнев, главный архитектор исторических памятников Франции.

Особенно беспокоят специалистов те части здания, до которых они еще не могут добраться - это уцелевшее своды собора. Сейчас рабочие готовятся начинать реконструкцию Нотр-Дама. Над выгоревшей крышей натянули брезент и закрепили опоры.

Как сообщали Українські Новини, полиция рассказала, где находился очаг возгорания в Нотр-Даме. Также прогнозировали, что Нотр-Дам может рухнуть из-за дождей в Париже.

Тем временем на крыше Нотр-Дама предлагают разместить фруктовый сад и огород.

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