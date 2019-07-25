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  • Адвокат Олександр Ткаченко від "Слуги народу" виграв вибори у Верховну Раду у депутата Барвіненка в Білгороді-Дністровському
25 липня 2019, четвер, 14:52 15
Вибори 2019-07-25T17:00:03+03:00
Українські Новини
Адвокат Олександр Ткаченко від "Слуги народу" виграв вибори у Верховну Раду у депутата Барвіненка в Білгороді-

Адвокат Олександр Ткаченко від "Слуги народу" виграв вибори у Верховну Раду у депутата Барвіненка в Білгороді-Дністровському

Кандидат від партії "Слуга народу", адвокат Олександр Ткаченко виграв вибори у Верховну Раду у депутата парламенту Віталія Барвіненка (група "Партія "Відродження") в одномандатному виборчому з (місто Білгород-Дністровський, Білгород-Дністровський, Татарбунарський райони, частина Кілійського району Одеської області).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Ткаченко набрав 36,83%, або 24 287 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Його найближчий суперник, депутат Барвіненко, набрав 19,90%, або 13 122 голоси.

На третьому місці опинилася мер Білгород-Дністровського Алла Гінак - вона набрав 17,24%, або 11 372 голоси.

35-річний Ткаченко народився в Молдові, закінчив Одеську національну юридичну академію.

Працює адвокатом на підприємстві "Медфарм груп".

Як повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли 21 липня.

Безробітна від "Слуги народу" перемогла депутата від "Народного фронту" у житомирському окрузі.

У Вінниці юрист від "Слуги народу" переміг віце-прем'єра, депутата від БПП і співачку Приходько.

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