Кандидати від "Слуги народу" перемогли на семи з дев'яти округів в Запорізькій області

21 липня українці мали можливість вибрати депутатів Верховної Ради. До парламенту зможуть пройти 255 депутатів за списками політичних партій і 119 по мажоритарних округах. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Раду в Запорізькій області.

Від "Слуги народу" в Раду проходять Геннадій Касай, Роман Соха, Євген Шевченко, Сергій Штепа, Юлія Яцик, Павло Мельник, Марина Нікітіна.



Олександр Пономарьов виграв на 78 окрузі в Запорізькій області від "Опозиційної платформи".



Також самовисуванець Сергій Мінько переміг на 80 окрузі.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат

Запорізька область 74 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,63 КАСАЙ ГЕННАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 43,96 75 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 52,59 СОХА РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ 43,75 76 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,31 ШЕВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 43,00 77 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 52,10 ШТЕПА СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 44,23 78 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 43,10 ПОНОМАРЬОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 36,85 79 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 47,93 ЯЦИК ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА 38,45 80 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 40,32 МІНЬКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 33,13 81 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 44,42 МЕЛЬНИК ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ 33,13 82 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 54,66 НІКІТІНА МАРИНА ВІКТОРІВНА 40,43

Як повідомляли "Українські Новини", у Вінницькій області самовисуванці забрали чотири з восьми мандатів.



Тим часом на округах у Донецькій області перемогли відразу три партії: "Батьківщина", ОПЗЖ і ПРО.