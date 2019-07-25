Кандидати від "Слуги народу" перемогли на семи з дев'яти округів в Запорізькій області

21 липня українці мали можливість вибрати депутатів Верховної Ради. До парламенту зможуть пройти 255 депутатів за списками політичних партій і 119 по мажоритарних округах. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Раду в Запорізькій області.Від "Слуги народу" в Раду проходять Геннадій Касай, Роман Соха, Євген Шевченко, Сергій Штепа, Юлія Яцик, Павло Мельник, Марина Нікітіна. Олександр Пономарьов виграв на 78 окрузі в Запорізькій області від "Опозиційної платформи". Також самовисуванець Сергій Мінько переміг на 80 окрузі.\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЗапорізька область\r\n\r\n\r\n74\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,63\r\n \r\nКАСАЙ ГЕННАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ\r\n43,96\r\n \r\n\r\n\r\n75\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n52,59\r\n \r\nСОХА РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ\r\n43,75\r\n \r\n\r\n\r\n76\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,31\r\n \r\nШЕВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n43,00\r\n \r\n\r\n\r\n77\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n52,10\r\n \r\nШТЕПА СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ\r\n44,23\r\n \r\n\r\n\r\n78\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n43,10\r\n \r\nПОНОМАРЬОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ\r\n36,85\r\n \r\n\r\n\r\n79\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n47,93\r\n \r\nЯЦИК ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА\r\n38,45\r\n \r\n\r\n\r\n80\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n40,32\r\n \r\nМІНЬКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ\r\n33,13\r\n \r\n\r\n\r\n81\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n44,42\r\n \r\nМЕЛЬНИК ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ\r\n33,13\r\n \r\n\r\n\r\n82\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n54,66\r\n \r\nНІКІТІНА МАРИНА ВІКТОРІВНА\r\n40,43\r\n \r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у Вінницькій області самовисуванці забрали чотири з восьми мандатів.Тим часом на округах у Донецькій області перемогли відразу три партії: "Батьківщина", ОПЗЖ і ПРО.