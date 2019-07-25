Мер Яворова Бакунець від "Самодопомоги" виграв вибори Ради в Львівській області

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Об'єднання "Самопоміч", мер Яворова Павло Бакунець виграв вибори в депутати Ради в одномандатному виборчому окрузі №122 у Львівській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Бакунець набрав 14,84%, або 13 438 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

32-річний Бакунець народився і проживає в Яворові Львівської області, безпартійний.

Найближчий його суперник, кандидат від партії "Голос", директор будівельної компанії "Комфортмистобуд" Віталій Андрейко набрав 13,65%, або 12 360 голосів.

Третє місце посів самовисуванець, директор підприємства "Рома" (виготовлення виробів із бетону для будівництва) Демчина Роман - він набрав 10,84%, або 7 642 голоси.

Все по округу №121 (Жовківський та Яворівський райони Львівської області) балотувалося 20 кандидатів.

У 2014 році вибори Ради в цьому окрузі виграв самовисуванець, активіст Евромайдана Володимир Парасюк, на цей раз він не балотувався по цьому округу.

Як повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли 21 липня.

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