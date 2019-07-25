У п'яти виборчих округах можуть перерахувати голоси: в яких і чому

Керівник парламентських і виборчих програм громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська прогнозує перерахування голосів у 5 виборчих округах.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні за вікном четвер, а вже в 5-му окрузі можливе повторне підрахування голосів по дільницях. Таким чином, Закарпаття, Черкаська, Луганська, Донецька, Львівська області", - написала Айвазовська.

На її думку, невеликий розрив між кандидатами або порушення процедури транспортування бюлетенів можуть стати підставою для рішення про повторне підрахування.

Айвазовська зазначає, що вже відкрито кримінальне провадження за фактом ухилення від виконання своїх обов'язків членами комісій через небажання приходити на перерахування, крім того, члени однієї з окружних комісій через отруєння не можуть підрахувати голоси (за даними ЗМІ, члени ОВК №70 в Закарпатській області отруїлися салатом "Олів'є").

Таким чином, Айвазовська має сумніви щодо швидкого завершення підбиття підсумків виборів до Верховної Ради.

Як повідомляли Українські Новини, в Рівному на деяких виборчих дільницях зникало світло. Також "Опора" заявляла, що в Житомирській області біля виборчої дільниці затримали чоловіків з битою, пістолетом і ножем.

Тим часом на Закарпатті члени виборчкому отруїлися олів'є і не можуть підрахувати голоси.