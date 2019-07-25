На Закарпатье члены избиркома отравились оливье и не могут подсчитать голоса: пострадали сотрудники полиции и наблюдатель

На Закарпатье члены избиркома отравились оливье и не могут подсчитать голоса: пострадали сотрудники полиции и

Более 10 членов Окружной избирательной комиссии №70 (Закарпатская область) отравились испорченной едой. Пострадали также двое сотрудников полиции, сотрудник ГСЧС и один наблюдатель. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Председатель ОИК сообщил, что еду заказали неподалеку в ресторане. Некоторые члены ОИК сейчас дома, но им тоже плохо.

Официально за помощью врачей обратилось только 6 человек, сейчас 4 членов ОИК находятся в инфекционном отделении свалявской больницы.

Столько же лечатся дома. Люди точно не знают, из-за чего отравились, но предполагают, что вероятно проблемы из-за оливье, его ели все. Симптомы у всех одинаковые: высокая температура за 40, рвота и диарея.

Как сообщали Українські Новини, депутат Рады Петевка выиграл выборы в родном 72 округе Закарпатья.

А тем временем, Балога с небольшим отрывом выиграл выборы у кандидата от "Слуги народа" в округе №69