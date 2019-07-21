В Ровно на некоторых избирательных участках пропал свет, их работа приостановлена

Сегодня, 21 июля, в Ровно из-за отсутствия света на некоторых избирательных участках была приостановлена работа. Об этом сообщает "112".\r\nТак, сообщается, что из-за отсутствия света на участках настолько темно, что члены комиссии и избиратели почти ничего не видят.\r\n"На избирательном участке, где я нахожусь, ожидают 2007 избирателей, из них по состоянию на 12:00 успели проголосовать 365, преимущественно это люди пожилого возраста", - сообщил корреспондент.\r\nКак сообщает пресс-служба ГосЧС, отключение электроэнергии произошло из-за повреждения абонентской кабельной линии. На избирательном округе №152 без света остался избирательный участок №561\/011, который размещен в помещении библиотеки в здании клуба на ул. Черновола, 101Е. Там сотрудники ГосЧС задействовали передвижные электростанции, чтобы предотвратить закрытие участка.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Днипре на избирательном участке произошел пожар.\r\nТем временем, по данным "Опоры", в Житомирской области возле избирательного участка задержали мужчин с битой, пистолетом и ножом.