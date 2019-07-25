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25 липня 2019, четвер, 13:50 12
Вибори 2019-07-25T15:15:02+03:00
Українські Новини
Голова Федерації футболу області Пасічний від "Слуги народу" виграв вибори в парламент у депутата Ради Козиря

Голова Федерації футболу області Пасічний від "Слуги народу" виграв вибори в парламент у депутата Ради Козиря

Кандидат від партії "Слуга народу", голова Федерації футболу Миколаївської області, підприємець Олександр Пасічний виграв вибори у Верховну Раду у депутата Ради Бориса Козиря (фракція "Блок Петра Порошенко") в одномандатному виборчому окрузі №127 у Миколаївській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Пасічний набрав 38,22%, або 24 872 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

46-річний Пасічний народився і проживає в Миколаєві, безпартійний.

Найближчий його суперник, самовисуванець, член партії "Опозиційний блок", директор благодійного фонду "Довіра Миколаєва" Ігор Дятлов – він набрав 17,50%, або 11 389 голосів.

Третє місце посів самовисуванець Козир – він набрав 9,62% або 6 263 голоси.

Козир виграв вибори в Раду в цьому окрузі в 2014 році.

Все по округу №127 (Очаків, Заводський район міста Миколаєва, Миколаївський, Очаківський райони) балотувалися 18 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли 21 липня.

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