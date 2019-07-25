Голова Федерації футболу області Пасічний від "Слуги народу" виграв вибори в парламент у депутата Ради Козиря

Кандидат від партії "Слуга народу", голова Федерації футболу Миколаївської області, підприємець Олександр Пасічний виграв вибори у Верховну Раду у депутата Ради Бориса Козиря (фракція "Блок Петра Порошенко") в одномандатному виборчому окрузі №127 у Миколаївській області.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Пасічний набрав 38,22%, або 24 872 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\n46-річний Пасічний народився і проживає в Миколаєві, безпартійний.\r\nНайближчий його суперник, самовисуванець, член партії "Опозиційний блок", директор благодійного фонду "Довіра Миколаєва" Ігор Дятлов – він набрав 17,50%, або 11 389 голосів.\r\nТретє місце посів самовисуванець Козир – він набрав 9,62% або 6 263 голоси.\r\nКозир виграв вибори в Раду в цьому окрузі в 2014 році.\r\nВсе по округу №127 (Очаків, Заводський район міста Миколаєва, Миколаївський, Очаківський райони) балотувалися 18 кандидатів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли 21 липня.\r\nБезробітна від "Слуги народу" перемогла депутата від "Народного фронту" у житомирському окрузі.\r\nУ Вінниці юрист від "Слуги народу" переміг віце-прем'єра, депутата від БПП і співачку Приходько.