Дощ, гроза і похолодання до +7: перед вихідними погода в Україні зміниться

У той час, як у четвер Україна - найхолодніша країна Європи, 26 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +21...+28 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +16...+21 градус.

У Моршині вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Сваляві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +20...+27 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +22...+28 градусів.

На сході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +21...+27 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +25...+31 градус.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+31 градус.

У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +27...+29 градусів.

25 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+26 градусів, у районі Одеси і Приморського +21 градус; у Дніпрі біля Києва +23 градуси.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик попередила про відчутне похолодання.

Тим часом 25 липня в Україну місцями прийде похолодання до +7 з дощами.