Дожди и грозы охватят почти всю Украину: синоптик предупредила об ощутимом похолодании

Сегодня, 24 июля, почти во всех областях Украины ожидаются дожди с грозами. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, Диденко сообщила, что сегодня над Украиной будет зависать линия "сходимости" (линия воздушных потоков, которые сходятся или вливаются или в одну точку или в одну линию).

"Однако не буду вас пугать, а скажу лишь, что при такой синоптической ситуации скапливаются вдоль этой линии кучево-дождевые облака и выпадают дожди и гремят грозы. Местами дожди даже могут переходить в ливни и возникать шквалы. Так будет 24 июля практически во всех областях", - написала Диденко.

Карта: Фейсбук/Наталья Диденко

Также синоптик отметила, что Южная часть Украины будет принадлежать сухой солнечной погоде, лишь на юге Крыма вероятность дождя с грозой.

"Температура воздуха в среду составит +23 +26 градусов, на юге и востоке, а также в Днепре и районах ожидается +26 +30 градусов. В Киеве в среду будут ощущаться процессы конвергенции - кратковременный дождь и гроза. Ночью в столице +13 +16 градусов, днем ​​предполагается +22 +25 градусов. Ближайшее потепление придет к нам выходные, а в понедельник, 29 июля, снова ощутимо похолодает", - отметила Диденко.

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