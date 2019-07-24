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24 июля 2019, среда, 13:56 44
Жизнь 2019-07-24T13:57:06+03:00
Українські Новини
В Украину местами придет похолодание до +7 с дождями: прогноз погоды на 25 июля

В Украину местами придет похолодание до +7 с дождями: прогноз погоды на 25 июля

Дождь. Дерево. Погода. Фото: reading
Дождь. Дерево. Погода. Фото: reading

25 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +7…+12 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +27…+29 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +22…+27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

24 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +25...+26 градусов; в районе Одессы и Приморского +21…+22 градуса; в Днепре возле Киева +20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, 24 июля почти во всех областях Украины ожидаются дожди с грозами.

Тем временем сегодня отмечают День Ольги: значение имени, народные традиции и приметы праздника.

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