У Львівській області депутат Ради Кіт виграв вибори у "Свободи" і "Слуги народу"

Депутат Верховної Ради від фракції партії "Блок Петра Порошенко" Андрій Кіт як самовисуванець виграв вибори Ради в одномандатному виборчому окрузі №126 у Львівській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Кіт набрав 23,97%, або 19 073 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Кіт виграв вибори в Раду по цьому ж округу в 2014 році.

Найближчий його суперник, кандидат від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Андрій Гергерт набрав 19,26% або 15 325 голосів.

Третє місце посів висуванець від партії "Слуга народу", доцент Київського національного університету культури і мистецтв Володимир Наконечний - він набрав 14,27% або 11 362 голоси.

47-річний Кіт народився у Львові, проживає в селі Ясенівці Львівській області, безпартійний.

Все по округу №126 (міста Моршин, Стрий, Жидачівський, Стрийський райони) балотувалося 13 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли 21 липня.

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