У Львівській області депутат Ради Кіт виграв вибори у "Свободи" і "Слуги народу"

Депутат Верховної Ради від фракції партії "Блок Петра Порошенко" Андрій Кіт як самовисуванець виграв вибори Ради в одномандатному виборчому окрузі №126 у Львівській області.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Кіт набрав 23,97%, або 19 073 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nКіт виграв вибори в Раду по цьому ж округу в 2014 році.\r\nНайближчий його суперник, кандидат від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Андрій Гергерт набрав 19,26% або 15 325 голосів.\r\nТретє місце посів висуванець від партії "Слуга народу", доцент Київського національного університету культури і мистецтв Володимир Наконечний - він набрав 14,27% або 11 362 голоси.\r\n47-річний Кіт народився у Львові, проживає в селі Ясенівці Львівській області, безпартійний.\r\nВсе по округу №126 (міста Моршин, Стрий, Жидачівський, Стрийський райони) балотувалося 13 кандидатів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли 21 липня.\r\nБезробітна від "Слуги народу" перемогла депутата від "Народного фронту" у житомирському окрузі.\r\nУ Вінниці юрист від "Слуги народу" переміг віце-прем'єра, депутата від БПП і співачку Приходько.