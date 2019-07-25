підписатися на розсилку
25.4 25.8
28.2 28.85
˟
25 липня 2019, четвер, 13:27 12
Вибори 2019-07-25T15:15:03+03:00
Українські Новини
У Львівській області депутат Ради Кіт виграв вибори у "Свободи" і "Слуги народу"

У Львівській області депутат Ради Кіт виграв вибори у "Свободи" і "Слуги народу"

Депутат Верховної Ради від фракції партії "Блок Петра Порошенко" Андрій Кіт як самовисуванець виграв вибори Ради в одномандатному виборчому окрузі №126 у Львівській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Кіт набрав 23,97%, або 19 073 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Кіт виграв вибори в Раду по цьому ж округу в 2014 році.

Найближчий його суперник, кандидат від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Андрій Гергерт набрав 19,26% або 15 325 голосів.

Третє місце посів висуванець від партії "Слуга народу", доцент Київського національного університету культури і мистецтв Володимир Наконечний - він набрав 14,27% або 11 362 голоси.

47-річний Кіт народився у Львові, проживає в селі Ясенівці Львівській області, безпартійний.

Все по округу №126 (міста Моршин, Стрий, Жидачівський, Стрийський райони) балотувалося 13 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли 21 липня.

Безробітна від "Слуги народу" перемогла депутата від "Народного фронту" у житомирському окрузі.

У Вінниці юрист від "Слуги народу" переміг віце-прем'єра, депутата від БПП і співачку Приходько.

Більше новин про: Парламентські вибори Андрій Кіт

Архів
Новини
П'ять кандидатів від "Слуги народу" проходять у Раду від Івано-Франківської області 15:14 Список
На окрузі сина Порошенка у Вінниці переміг віце-президент обласної федерації важкої атлетики від "Слуги народу" 15:03
Опозиційна платформа - За життя закликала мерів, які програли на парламентських виборах, піти у відставку 14:57
Адвокат Олександр Ткаченко від "Слуги народу" виграв вибори у Верховну Раду у депутата Барвіненка в Білгороді-Дністровському 14:52
100 замовлень на тиждень: Кур'єри Glovo мітингували під київським офісом компанії 14:51
більше новин
ЦВК підрахувала 98,34% бюлетенів: відсоток у "Слуги народу" виріс 20:10 Оновлюється
За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень 12:26
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
Агроіндустріальний холдинг МХП вважає провокаціями інформаційні наклепи про неякісну продукцію, - ЗМІ 15:31
Українська WePlay! Esports будує кіберспортивну арену в Лос-Анджелесі і Києві 09:31
більше новин
У Білорусі за символіку УПА і портрети Бандери саджатимуть у в'язницю, – ЗМІ 08:00
З серпня газ для українців подешевшає 16:09
Рутгер Хауер. Фото: rutgerhauer/instagram
Пішов з життя культовий актор Голлівуду: найвідоміші фільми Рутгера Хауера 08:57
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень 12:26
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok