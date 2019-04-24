Начальником полиции в Одесской области стал экс-глава Нацполиции Харьковщины

Министерство внутренних дел назначило начальником Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олега Беха, после того, как действующий руководитель Дмитрий Головин подал в отставку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

"Главное управление Национальной полиции в Одесской области возглавил генерал полиции третьего ранга Олег Бех. До этого времени он занимал должность начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области", - сказано в нем.

Отмечается, что бывший начальник ГУ Нацполиции Дмитрий Головин покинул службу по состоянию здоровья.

Как сообщали Українськi Новини, 24 апреля начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин написал заявление об отставке. Он был назначен начальником Управления Нацполиции Одесской области в ноябре 2016 года.

После проигрыша Петра Порошенко на выборах Президента чиновники массово объявляют об отставке. В частности, в отставку подали уже губернаторы Львовской области Синютка, Закарпатской области Москаль, Тернопольской области Барна, Николаевской области - Савченко.

Ранее Порошенко уволил председателя Одесской ОГА Максима Степанова и временно возложил исполнение обязанностей председателя на Сергея Паращенко.