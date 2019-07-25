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  • Вже 3 великих постачальника дизеля відмовилися завозити його в Україну через нове мито Кабміну, - Куюн
25 липня 2019, четвер, 12:54 40
Економіка 2019-07-25T15:15:03+03:00
Українські Новини
Вже 3 великих постачальника дизеля відмовилися завозити його в Україну через нове мито Кабміну, - Куюн

Вже 3 великих постачальника дизеля відмовилися завозити його в Україну через нове мито Кабміну, - Куюн

Дизпаливо.
Дизпаливо.

"Консалтингова група "А-95" заявляє, що ціна на дизельне паливо з 1 серпня підніметься на 700-750 гривень/тонна у зв'язку із введенням Кабінетом Міністрів спеціальних мит на імпорт дизпалива і скрапленого газу трубопровідним транспортом з Росії.

Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, передають Українські Новини.

"За моєю інформацією, поки на серпень графік прокачування по трубі 0 (нуль). Але труба зупиняється не внаслідок відмови росіян, а через небажання клієнтів купувати російський ресурс, який з 1 серпня подорожчає на 700-750 гривень/тонна", - написав він.

Також він додав, що крім групи Wexler Group два інших великих імпортери підтвердили, що на серпень відмовилися від імпорту трубопровідним транспортом.

"Тим більше що ринок дизпалива перелитий, є час на пошуки як в Білорусі, так і на півдні, де накопичилися великі запаси. Крім того, не забуваємо про залізничні поставки з Росії, там теж є потенціал", - сказав Куюн.

При цьому він упевнений в тому, що імпорт трубопровідним транспортом відновиться у другій половині серпня.

"Ринок на порозі сезонного піку споживання, це завжди непросто, тим більше що зростання ринку ДП за перше півріччя становив 8,2%", - підсумував Куюн.

Як повідомляли Українські Новини, Wexler Group вирішила призупинити поставки дизельного палива з 1 серпня трубопровідним транспортом з Росії у зв'язку з введенням Кабінетом Міністрів спеціальних мит на імпорт дизпалива і скрапленого газу трубопровідним транспортом.

У квітні 2019 року Росія обмежила експорт нафти і нафтопродуктів в Україну.

У січні-березні 2019 року з Росії Україна імпортувала нафтопродукти на 459,91 млн доларів (частка - 41,45% від усього експорту).

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