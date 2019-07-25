Експерти пояснили аномально високі ціни на помідори та розповіли, коли овочі подешевшають

Цього сезону через негоду в Україні спостерігаються незвично високі ціни на овочі і фрукти, особливо, - на томати. Через зливи на Закарпатті ціни на помідори в три рази дорожче, ніж в минулому році, повідомляє "Сьогодні".

"Навіть на півдні ціни на помідор-сливку рекордно високі - 18 грн/кг. Таких цін у липні ніколи не було на помідор ґрунтовий", - каже керівниця департаменту" Маркетинг-Аналітика "Оптового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман.

Зробило цей сезон овочів і фруктів в Україні особливим кілька факторів. Зокрема, позначилося скорочення виробничих площ під томати відкритого грунту на півдні.

"Протягом останніх чотирьох років переробні підприємства постійно скорочували попит на помідори відкритого ґрунту. Відповідно, фермери скорочували виробничі площі", - пояснила аналітик.

До того ж, продовжує Гетьман, на урожай і якість помідорів негативно вплинули дощі і температурні перепади. Теоретично можна було б наситити ринок тепличним помідором. Але і з цим не склалося.

"Виробничі площі під тепличним помідором теж скорочувалися. Загалом у виробничих регіонах населення виїжджає за кордон і вирощують менше. До того ж, Закарпаття постраждало через дощі - було підтоплення теплиць", - зазначає Гетьман.

Традиційно на початку серпня ціни на польові помідори знижуються. Зазвичай, в цей час у розпалі сезон консервації. Однак експерт застерігає: не варто очікувати аналогічного торішньому великого здешевлення.

"У цей період рік тому помідори вже коштували близько 7-8 грн/кг. Ми очікуємо зниження ціни, але порівняно з минулим роком вона буде все ж вищою", - прогнозує аналітик.

Зате банки і кришки вже зараз продають зі знижками.

Як повідомляли Українські Новини, взимку в завезених з Польщі помідорах виявили карантинний організм.

Тим часом борщовий набір овочів подешевшав на 19 гривень у червні.