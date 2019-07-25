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25 липня 2019, четвер, 09:29 12
Судова влада 2019-07-25T10:00:01+03:00
Українські Новини
Охоронця в Запоріжжі визнали винним у тероризмі і посадили на 5 років до в'язниці

Охоронця в Запоріжжі визнали винним у тероризмі і посадили на 5 років до в'язниці

Суд. Фото: aval
Суд. Фото: aval

Жовтневий районний суд Запоріжжя визнав співробітника місцевої охоронної фірми винним у тероризмі в складі незаконних збройних формувань самопроголошених "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки" і засудив до 5 років позбавлення волі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Служби безпеки України в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, обвинувачений у травні 2014 приєднався до бойовиків і став служити стрільцем "11-ї мотострілецької бригади "Восток" 1-го армійського корпусу "ДНР", у складі якого брав активну участь у бойових діях проти українських військових на території Донецької області.

З осені 2015 року вступив до "7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу "ЛНР".

"Після отриманого поранення бойовик повернувся додому на "реабілітацію" і тимчасово влаштувався на роботу до однієї з приватних охоронних структур Запоріжжя. Перебуваючи в місті, зловмисник продовжив підтримувати зв'язки з представниками терористичних організацій "Д/ЛНР" і, за оперативною інформацією, планував повернутися на службу до бойовиків", - сказано в повідомленні.

Суд визнав жителя Запоріжжя винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-3 Кримінального кодексу (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а також організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації).

Вирок набув чинності.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ затримала бойовика-кавказца "ЛДНР" і вилучила у нього запас гранат. Раніше в Луганській області мешканці отримали по 5 років умовно за участь в організації "референдуму" за "ЛНР".

Тим часом Верховний суд постановив, що відсутність офіційного визнання "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями не перешкоджає судити інформаторів бойовиків за тероризм.

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