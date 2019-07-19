В Луганской области жители получили по 5 лет условно за участие в организации "референдума" за "ЛНР"

Попаснянский районный суд Луганской области приговорил 2 жителей Горского Луганской области к 5 годам лишения свободы условно за участие в качестве членов "избирательной комиссии" в организации и проведении "референдума" в поддержку создания самопровозглашенной "Луганской народной республики" в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, суд признал их виновными в том, что они в мае 2014 года согласилась на участие в организации и проведении "референдума" в поддержку "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" в Лисичанске.

"Находясь в помещении одного из общеобразовательных учреждений при проведении незаконного "референдума", указанные лица выполняли функции членов так называемой "избирательной комиссии", а именно: оформляли списки "избирателей", выдавали местным жителям "бюллетени" для голосования и вместе с другими членами "избирательной комиссии" осуществили подсчет голосов", - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования подозреваемые полностью признали свою вину, способствовали раскрытию преступления и изобличению других соучастников, поэтому между ними и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Суд признал их виновными в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (Умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и приговорил к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала разведчика "ЛНР".

Ранее дело организатора "референдума" в поддержку "ЛНР" направлено в суд.