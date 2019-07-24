Поліція не знайшла брехні заяви Портнова про злочини Порошенка

Національна поліція України встановила відсутність помилкових відомостей в заявах про злочини колишнього Президента України Петра Порошенка і сьогодні закрила друге кримінальне провадження, розпочате щодо Портнова за його заявою.

Про це юрист, колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі, інформую, що Національна поліція, яку ГПУ зобов'язала розслідувати справу про нібито мої неправдиві свідченнях проти Порошенка, сьогодні закрила друге кримінальне провадження, розпочате щодо мене за його заявою. Цим вже другий раз юридично підтверджено, що неправдивих свідчень щодо фігуранта я не давав. Петро Олексійович, велике прохання до Вас. Не здумайте поміняти свого адвоката, цей нас повністю влаштовує. Ми відчуваємо себе з ним однодумцями і членами однієї команди", - повідомив Портнов.

Нагадаємо, що раніше поліція встановила, що Портнов не давав неправдивих відомостей у заявах про злочини Порошенко.

11 липня ДБР викликало Порошенко на допит по справі "Кузні на Рибальському".

9 липня слідчі ДБР підготували клопотання на арешт всього рухомого і нерухомого майна заводу "Кузня на Рибальському".