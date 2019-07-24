Кабмін запропонував РНБО ввести санкції проти причетних до будівництва газопроводу "Краснодарський Край - Крим

Кабінет Міністрів пропонує Раді національної безпеки і оборони ввести санкції проти юридичних осіб, причетних до будівництва газопроводу "Краснодарський Край - Крим" і незаконному видобутку вуглеводнів на окупованих українських родовищах.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб

"Чергові санкції стосуються ряду юридичних осіб, залучених у процес будівництва магістрального газопроводу "Краснодарський Край - Крим", незаконному видобутку вуглеводнів на захоплених українських родовищах, в тому числі родовищах, що знаходяться в межах материкового шельфу України. Таким чином, в санкційний список потрапили 18 юридичних осіб, зареєстрованих на території Російської Федерації, і ще 6 - зареєстрованих на території тимчасово окупованого Криму", - сказано в ньому.

Також в список потрапили підприємства, які залучені до постачання матеріалів, обладнання та послуг заводу оборонно-промислового комплексу Російської Федерації "Фіолент", який розташований на території окупованого Криму.

Серед них підприємства, зареєстровані на території Росії, КНР, Туреччини та Боснії і Герцеговини.

Наголошується, що введення санкцій щодо підприємств, задіяних в процесі будівництва магістрального газопроводу і причетних до незаконного видобутку вуглеводнів на захоплених українських родовищах, створить підґрунтя для подальших дій з метою обмеження або припинення їх економічних відносин з країнами Європейського Союзу та Сполученими Штатами Америки.

Як повідомляли Українські Новини, регламентний комітет ПАРЄ направив питання про повернення російської делегації повноважень на розгляд до "Венеціанської комісії".

Раніше Україна відкликала постійного представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.

Тим часом був оприлюднений список країн, проголосували у ПАРЄ за повернення Росії.