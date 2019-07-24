Кабмін запропонував РНБО ввести санкції проти причетних до будівництва газопроводу "Краснодарський Край - Крим"

Кабінет Міністрів пропонує Раді національної безпеки і оборони ввести санкції проти юридичних осіб, причетних до будівництва газопроводу "Краснодарський Край - Крим" і незаконному видобутку вуглеводнів на окупованих українських родовищах.\r\nПро це йдеться в повідомленні Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб\r\n"Чергові санкції стосуються ряду юридичних осіб, залучених у процес будівництва магістрального газопроводу "Краснодарський Край - Крим", незаконному видобутку вуглеводнів на захоплених українських родовищах, в тому числі родовищах, що знаходяться в межах материкового шельфу України. Таким чином, в санкційний список потрапили 18 юридичних осіб, зареєстрованих на території Російської Федерації, і ще 6 - зареєстрованих на території тимчасово окупованого Криму", - сказано в ньому.\r\nТакож в список потрапили підприємства, які залучені до постачання матеріалів, обладнання та послуг заводу оборонно-промислового комплексу Російської Федерації "Фіолент", який розташований на території окупованого Криму.\r\nСеред них підприємства, зареєстровані на території Росії, КНР, Туреччини та Боснії і Герцеговини.\r\nНаголошується, що введення санкцій щодо підприємств, задіяних в процесі будівництва магістрального газопроводу і причетних до незаконного видобутку вуглеводнів на захоплених українських родовищах, створить підґрунтя для подальших дій з метою обмеження або припинення їх економічних відносин з країнами Європейського Союзу та Сполученими Штатами Америки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, регламентний комітет ПАРЄ направив питання про повернення російської делегації повноважень на розгляд до "Венеціанської комісії".\r\nРаніше Україна відкликала постійного представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.\r\nТим часом був оприлюднений список країн, проголосували у ПАРЄ за повернення Росії.