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  • У Новій Каховці вибори виграв депутат облради від "БПП" Колыхаев виграв вибори в депутати Ради від "БПП" Вінника
24 липня 2019, середа, 15:47 11
Політика 2019-07-24T19:30:03+03:00
Українські Новини
У Новій Каховці вибори виграв депутат облради від "БПП" Колыхаев виграв вибори в депутати Ради від "БПП" Вінни

У Новій Каховці вибори виграв депутат облради від "БПП" Колыхаев виграв вибори в депутати Ради від "БПП" Вінника

Депутат Херсонської обласної ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Колихаєв виграв як самовисуванець вибори до парламенту в депутата Верховної Ради Івана Винника (Блок Петра Порошенка) на одномандатному окрузі №184 в Новій Каховці Херсонської області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Колихаєв набрав 44,53% або 32 674 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, кандидат від партії "Слуга народу", директор підприємства "Семена Плюс" Данило Репілевський набрав 32,16% або 23 593 голоси.

Третє місце зайняв самовисуванець Винник - він набрав 10,64% або 7 811

голосів.

Винник виграв вибори до Ради в 2014 році на цьому окрузі.

48-річний Колихаєв народився та проживає в Херсоні, безпартійний.

Є депутатом Херсонської облради від БПП з 2015 року.

Також є власником футзального клубу в Херсоні і директором ТОВ "ЛАНАПОДОВЕ-1", ТОВ "Українська продовольча корпорація", ТОВ "Торговий дім "Продексім".

Загалом на окрузі балотувалися 9 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, Ірина Борзова, донька керівника "Ліги сміху" і дружина глави ДУС з бізнесом в Криму виграла вибори у Вінницькій області.

Офіційно результати виборів Верховної Ради 2019 повинні бути встановлені в серпні.

"Слуга народу" думає провести перше засідання нового парламенту на свято.

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