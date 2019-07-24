У Новій Каховці вибори виграв депутат облради від "БПП" Колыхаев виграв вибори в депутати Ради від "БПП" Вінника

У Новій Каховці вибори виграв депутат облради від "БПП" Колыхаев виграв вибори в депутати Ради від "БПП" Вінни

Депутат Херсонської обласної ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Колихаєв виграв як самовисуванець вибори до парламенту в депутата Верховної Ради Івана Винника (Блок Петра Порошенка) на одномандатному окрузі №184 в Новій Каховці Херсонської області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Колихаєв набрав 44,53% або 32 674 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, кандидат від партії "Слуга народу", директор підприємства "Семена Плюс" Данило Репілевський набрав 32,16% або 23 593 голоси.

Третє місце зайняв самовисуванець Винник - він набрав 10,64% або 7 811

голосів.

Винник виграв вибори до Ради в 2014 році на цьому окрузі.

48-річний Колихаєв народився та проживає в Херсоні, безпартійний.

Є депутатом Херсонської облради від БПП з 2015 року.

Також є власником футзального клубу в Херсоні і директором ТОВ "ЛАНАПОДОВЕ-1", ТОВ "Українська продовольча корпорація", ТОВ "Торговий дім "Продексім".

Загалом на окрузі балотувалися 9 кандидатів.

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