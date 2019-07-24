У Новій Каховці вибори виграв депутат облради від "БПП" Колыхаев виграв вибори в депутати Ради від "БПП" Вінника

Депутат Херсонської обласної ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Колихаєв виграв як самовисуванець вибори до парламенту в депутата Верховної Ради Івана Винника (Блок Петра Порошенка) на одномандатному окрузі №184 в Новій Каховці Херсонської області.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ними, Колихаєв набрав 44,53% або 32 674 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий його суперник, кандидат від партії "Слуга народу", директор підприємства "Семена Плюс" Данило Репілевський набрав 32,16% або 23 593 голоси.\r\nТретє місце зайняв самовисуванець Винник - він набрав 10,64% або 7 811\r\nголосів.\r\nВинник виграв вибори до Ради в 2014 році на цьому окрузі.\r\n48-річний Колихаєв народився та проживає в Херсоні, безпартійний.\r\nЄ депутатом Херсонської облради від БПП з 2015 року.\r\nТакож є власником футзального клубу в Херсоні і директором ТОВ "ЛАНАПОДОВЕ-1", ТОВ "Українська продовольча корпорація", ТОВ "Торговий дім "Продексім".\r\nЗагалом на окрузі балотувалися 9 кандидатів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Ірина Борзова, донька керівника "Ліги сміху" і дружина глави ДУС з бізнесом в Криму виграла вибори у Вінницькій області.\r\nОфіційно результати виборів Верховної Ради 2019 повинні бути встановлені в серпні.\r\n"Слуга народу" думає провести перше засідання нового парламенту на свято.