Підприємець Семінський від "Слуги народу" виграв вибори у екс-губернатора Паски в Чернігівській області

Підприємець Олег Семінський від партії "Слуга народу" виграв вибори Верховної Ради у колишнього голови державної адміністрації Чернігівської області Валерія Куліча (2015-2018) в одномандатному виборчому окрузі №205 в Чернігівській області.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Семінський набрав 33,72%, або 23 961 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий його суперник, самовисуванець, екс-депутат Ради (2014-2015) Паску набрав 20,25% або 14 390 голосів.\r\nТретє місце зайняв кандидат від "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", адвокат Юрій Власенко - він набрав 16,85% або 11 972 голосів.\r\n45-річний Семінський народився у Білій Церкві Київської області, проживає в Києві, директор ТОВ "Ділайс", безпартійний.\r\nВсе по округу №205 (Деснянський район, частина Новозаводського району) балотувалося 15 кандидатів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, піар-директор благодійного фонду "Стоп Алкоголь" пройшов у Раду від "Слуги народу".\r\nОфіційно результати виборів Верховної Ради 2019 повинні бути встановлені в серпні.\r\n"Слуга народу" думає провести перше засідання нового парламенту на свято.