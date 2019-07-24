Підприємець Семінський від "Слуги народу" виграв вибори у екс-губернатора Паски в Чернігівській області

Підприємець Олег Семінський від партії "Слуга народу" виграв вибори Верховної Ради у колишнього голови державної адміністрації Чернігівської області Валерія Куліча (2015-2018) в одномандатному виборчому окрузі №205 в Чернігівській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Семінський набрав 33,72%, або 23 961 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, самовисуванець, екс-депутат Ради (2014-2015) Паску набрав 20,25% або 14 390 голосів.

Третє місце зайняв кандидат від "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", адвокат Юрій Власенко - він набрав 16,85% або 11 972 голосів.

45-річний Семінський народився у Білій Церкві Київської області, проживає в Києві, директор ТОВ "Ділайс", безпартійний.

Все по округу №205 (Деснянський район, частина Новозаводського району) балотувалося 15 кандидатів.

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