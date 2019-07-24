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24 липня 2019, середа, 17:07 13
Вибори 2019-07-24T17:45:02+03:00
Українські Новини
Безробітна від "Слуги народу" перемогла депутата від "Народного фронту" у житомирському окрузі

Безробітна від "Слуги народу" перемогла депутата від "Народного фронту" у житомирському окрузі

Тетяна Грищенко. Фото: Facebook / Тетяна Грищенко
Тетяна Грищенко. Фото: Facebook / Тетяна Грищенко

Висуванка партії "Слуга Народу", безробітна Тетяна Грищенко виграла вибори до парламенту на одномандатному округу №66 (Брусилівський, Коростишівський, Малинський, Народицький, Радомишльський, Хорошевський і Черняховський райони) в Житомирській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Грищенко набрала 28,76% або 22 572 голосів виборців за результатами підрахунку 98,98% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник-самовисуванець, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради Віталій Журавський набрав 20,45% або 16 049 голосів.

Третє місце зайняв самовисуванець, депутат Верховної Ради від партії "Народний Фронт" Павло Дзюблик, набравши 12,85% або 10 086 голосів.

39-річна Грищенко народилася в Малині Житомирської області, отримала середню спеціальну освіту, до сьогодні безробітна.

Загалом на окрузі №66 балотувалося 19 кандидатів.

Як повідомляли Українськi Новини, піар-директор благодійного фонду "Стоп Алкоголь" пройшов у Раду від "Слуги народу".

Офіційно результати виборів Верховної Ради 2019 повинні бути встановлені в серпні.

"Слуга народу" думає провести перше засідання нового парламенту на свято.

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