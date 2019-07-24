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24 липня 2019, середа, 16:54 10
Вибори 2019-07-24T17:45:02+03:00
Українські Новини
Антикорупціонер від "Слуги народу" переміг депутата від "Волі народу" в 206 окрузі

Антикорупціонер від "Слуги народу" переміг депутата від "Волі народу" в 206 окрузі

Антон Поляков. Фото: Антон Поляков/Facebok
Антон Поляков. Фото: Антон Поляков/Facebok

Директор громадської організації "Український центр протидії злочинності та корупції", підприємець Антон Поляков як кандидат від партії "Слуга народу" виграв вибори до Верховної Ради в депутата парламенту Максима Микитася (депутатська група "Воля народу") на одномандатному виборчому окрузі №206 у Чернігівській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Поляков набрав 33,15%, або 20 831 голосів виборців за результатами підрахунку 94,25% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, самовисуванець Микитась набрав 22,23% або 13 971 голосів.

Микитась виграв вибори до Ради на цьому окрузі в 2016 році.

Третє місце посів висуванець від "Радикальної партії Олега Ляшка", голова Чернігівської районної ради Олександр Ларченко - він набрав 7,08% або 4 450 голосів.

37-річний Поляков народився і проживає в Чернігові, безпартійний.

Загалом на окрузі №206 (Новозаводський район Чернігова, Ріпкинський, Чернігівський райони) балотувалися 14 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, учасник телепроекту пройшов у Раду від "Слуги народу" у житомирському окрузі. Крім того, директор "Лк-Агро" з великим відривом переміг у кандидата від ОПЗЖ в Херсонській області.

Тим часом ЦВК підрахував 98,34% бюлетенів і відсоток у "Слуги народу" виріс.

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