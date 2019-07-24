Антикорупціонер від "Слуги народу" переміг депутата від "Волі народу" в 206 окрузі

Директор громадської організації "Український центр протидії злочинності та корупції", підприємець Антон Поляков як кандидат від партії "Слуга народу" виграв вибори до Верховної Ради в депутата парламенту Максима Микитася (депутатська група "Воля народу") на одномандатному виборчому окрузі №206 у Чернігівській області.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ними, Поляков набрав 33,15%, або 20 831 голосів виборців за результатами підрахунку 94,25% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий його суперник, самовисуванець Микитась набрав 22,23% або 13 971 голосів.\r\nМикитась виграв вибори до Ради на цьому окрузі в 2016 році.\r\nТретє місце посів висуванець від "Радикальної партії Олега Ляшка", голова Чернігівської районної ради Олександр Ларченко - він набрав 7,08% або 4 450 голосів.\r\n37-річний Поляков народився і проживає в Чернігові, безпартійний.\r\nЗагалом на окрузі №206 (Новозаводський район Чернігова, Ріпкинський, Чернігівський райони) балотувалися 14 кандидатів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, учасник телепроекту пройшов у Раду від "Слуги народу" у житомирському окрузі. Крім того, директор "Лк-Агро" з великим відривом переміг у кандидата від ОПЗЖ в Херсонській області.\r\nТим часом ЦВК підрахував 98,34% бюлетенів і відсоток у "Слуги народу" виріс.