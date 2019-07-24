Потрібно аналізувати, які судді вистояли в судовій реформі Порошенка, - Рябошапка

Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка вважає, що для того, щоб знати які суди вистояли в судовій реформі колишнього президента Петра Порошенка, необхідно провести аналіз їх роботи за 5 років.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Складне питання. Це потрібно оцінювати кожного суддю і кожен суд, наскільки він був принциповий за 5 років", - сказав він.

Він не зміг назвати конкретний суд, який був принциповим у своїй роботі.

"Конкретно, я не можу ось так прямо відповісти, які суди вистояли в реформі, а які ні", - зазначив Рябошапка.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що є суди і судді, які вистояли в судовій реформі Порошенка.

Юристи-експерти вважають, що Окружний адмінсуд Києва в ході судової реформи Порошенка продемонстрував принциповість і незалежність від влади, приймаючи свої рішення.

Володимир Пилипенко вважає, що Окружний адмінсуд Києва не був підконтрольним владі Порошенка і приймав рішення, які були їй невигідні.

60% населення негативно оцінює судову реформу Порошенка.