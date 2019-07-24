Потрібно аналізувати, які судді вистояли в судовій реформі Порошенка, - Рябошапка

Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка вважає, що для того, щоб знати які суди вистояли в судовій реформі колишнього президента Петра Порошенка, необхідно провести аналіз їх роботи за 5 років.\r\nПро це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.\r\n"Складне питання. Це потрібно оцінювати кожного суддю і кожен суд, наскільки він був принциповий за 5 років", - сказав він.\r\nВін не зміг назвати конкретний суд, який був принциповим у своїй роботі.\r\n"Конкретно, я не можу ось так прямо відповісти, які суди вистояли в реформі, а які ні", - зазначив Рябошапка.\r\nНагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що є суди і судді, які вистояли в судовій реформі Порошенка.\r\nЮристи-експерти вважають, що Окружний адмінсуд Києва в ході судової реформи Порошенка продемонстрував принциповість і незалежність від влади, приймаючи свої рішення.\r\nВолодимир Пилипенко вважає, що Окружний адмінсуд Києва не був підконтрольним владі Порошенка і приймав рішення, які були їй невигідні.\r\n60% населення негативно оцінює судову реформу Порошенка.