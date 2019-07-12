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12 июля 2019, пятница, 15:30 240
Судебная власть 2019-07-12T16:00:02+03:00
Українські Новини
60% населения негативно оценивает судебную реформу Порошенко, - опрос

60% населения негативно оценивает судебную реформу Порошенко, - опрос

60% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и социологической службой Центра Разумкова по заказу Центра политико-правовых реформ (ЦППР) при финансовой поддержке Европейского союза (ЕС) негативно оценивают достижения судебной реформы.

Соответствующие результаты были представлены на пресс-конференции в пятницу, передают Українські Новини.

Из них 26% респондентов полностью негативно оценивают достижения судебной реформы, 34% - больше негативно, чем позитивно, 11% - больше позитивно, чем негативно, 2% - полностью позитивно 28% - затруднились ответить.

При этом 16% респондентов совершенно не осведомлены о ходе судебной реформы, 41% - почти ничего о ней не знает, 38% опрошенных кое-что знают о судебной реформе, 3% - очень хорошо осведомлены и 2% - затруднились ответить.

Согласно исследованию, 44% респондентов считают, что судебную реформу необходимо начинать заново, 23% - что нужно дождаться завершения начатой судебной реформы и ее результатов, 6% - считают, что система правосудия уже реформирована, 4% - система правосудия не нуждалась в реформировании и не нуждается в реформах, 25% - затруднились ответить.

При этом 30% респондентов не доверяют судам совсем, 45% - преимущественно не доверяют.

Также 13% опрошенных преимущественно доверяют судам и 1% - полностью доверяют.

52% опрошенных считают, что судебная реформа обеспечила реализацию интересов политических элит и олигархов, 17% - интересов судей, 7% - народа, 24% - затруднились ответить.

"Революция достоинства многое изменила в Украине. Однако доверие к судам остается на очень низком уровне. Граждане негативно оценивают судебную реформу, считая, что ситуация фактически не изменилась, судьи остаются коррумпированными и обслуживают интересы олигархов. Очевидно, что судебная реформа должна быть в приоритетах, потому что без нее невозможно успешно реализовать все остальные реформы и преобразования", - сказала директор "Деминициатив" Ирина Бекешкина.

Опрос проводился с 13 июня по 20 июня среди 2 017 совершеннолетних респондентов во всех областях на подконтрольной территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду новый законопроект о судебной реформе.

Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы.

Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук негативно оценивает судебную реформу бывшего президента Петра Порошенко и считает, что она проведена на три с минусом.

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