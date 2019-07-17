В судебной реформе Порошенко выстояли принципиальные суды, в частности, ОАСК - Пилипенко

Представитель Украины в "Венецианской комиссии" ( 2013-2017 годы), народный депутат Украины VI-VII созывов Владимир Пилипенко считает, что Окружной административный суд Киева не был подконтрольным власти бывшего Президента Петра Порошенко и принимал решения, которые были ей невыгодны.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Окружной административный суд принимал решения, которые были не выгодны действующей власти (власти бывшего президента Украины Петра Порошенко). Если сравнивать то, что происходило...обыски и так далее, то с этой точки зрения суд занимал независимую позицию, он не подчинился власти, которая очень хотела взять его под контроль. Именно за это и осуществлялось преследование, оказывалось давление и так далее. Решения были невыгодны власти, и вместо того, чтобы бороться с ними процессуально, власть использовала другие инструменты, внепроцессуальные", - сказал Пилипенко.

По его словам, показателем правомерности и законности решений ОАСК является позиция высшей инстанции.

"Если высшая инстанция поддержала это решение, то таким образом доказала, что это решение является действующим и законным", - подытожил Пилипенко.

Как сообщали Українські Новини, 60% населения негативно оценивает судебную реформу Порошенко.

Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду новый законопроект о судебной реформе.

Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук негативно оценивает судебную реформу Порошенко и считает, что она проведена на три с минусом.