Есть суды и судьи, которые выстояли в судебной реформе Порошенко, - Речицкий

Украинский юрист, специалист по конституционному праву, член Конституционной Комиссии от Украинского Хельсинского союза по правам человека, конституционный эксперт Харьковской правозащитной группы Всеволод Речицкий считает, что в Украине есть судьи, которые показали свою принципиальность в ходе судебной реформы бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Не может так быть, чтобы вся судебная система была абсолютно синхронна в своих как позитивных, так и негативных проявлениях. Это можно допустить, учитывая закон больших чисел. Не бывает так, чтобы целый класс специалистов был тотально коррумпированным или наоборот же - тотально честным", - сказал он.

По его мнению, на сегодняшний день в региональных судах все еще продолжают работать судьи, которые оставались честными в своей работе.

"У меня много друзей среди судей. К примеру, в Александрийском суде абсолютно честные судьи, которые честно работали. Очевидно, что есть (такие судьи и в киевских судах). Я просто далек от того, чтобы всех отправлять в один мешок и считаю, что ни у кого нет точных данных о коррумпированности того или другого суда. Во-первых, действует презумпция невиновности – 62-ю статью Конституции никто же не отменял. Поэтому, юридически, если не доказана вина судей, любых судей, то они невиновны. Обвинить можно любого судью, но тогда нужно предоставлять неоспоримые доказательства", - подчеркнул эксперт.

Как сообщали Українські Новини, юристы-эксперты считают, что Окружной админсуд Киева в ходе судебной реформы Порошенко продемонстрировал принципиальность и независимость от власти, принимая свои решения.

Владимир Пилипенко считает, что Окружной админсуд Киева не был подконтрольным власти Порошенко и принимал решения, которые были ей невыгодны.

60% населения негативно оценивает судебную реформу Порошенко.